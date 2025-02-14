 

Трамп вернул российским депутатам 522 особняка и 24 яхты, арестованных при Байдене

14.02.2025, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дональд Трамп подписал указ о возвращении российским депутатам 522 особняка и 24 яхт, арестованных в США при администрации Джо Байдена.

По словам американского президента, этот шаг направлен на «восстановление справедливости» и «укрепление дружеских отношений между американским и российским народами».

– Эти прекрасные люди слишком долго страдали от произвола левых радикалов, – заявил Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. – Я уверен, что Владимир [Путин] оценит этот жест доброй воли. И кстати, у них там отличная икра.

Особняки и яхты планируют вернуть российским депутатам в торжественной обстановке – в Майами организуют парад, в котором примут участие оркестр имени Чайковского, ансамбль песни и пляски Российской армии и лично Дональд Трамп, который исполнит на аккордеоне песню «Калинка».

Представители Демократической партии выразили возмущение действиями Трампа. По словам Нэнси Пелоси, Трамп в очередной раз предал интересы американского народа и подарил русским олигархам возможность безнаказанно наслаждаться наворованными деньгами. В ответ на это глава государства заявил, что Пелоси «просто завидует, потому что у нее нет собственной яхты».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Мнение «аналитика»: О самом эпичном лузере… Эй, ***, что с лицом?

15.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Орденские барельефы “Калашникова”

15.02 / ТЕСТ: узнайте, насколько вы готовы к Новому году

14.02 / Мнение: Хитрые маркетологи, или как меня выбесил Билайн

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Ему все равно уже недолго осталось

14.02 / Мнение: Продление жизни с помощью ИИ, попытка Илона Маска поглотить ОпенАИ, Франция участвует в ИИ-гонке

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Обмен Винника на Фогеля

14.02 / Мнение: Финский фронт против России, рост цен на электричество в Литве, депопуляция Латвии и Молдавии

14.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Мюнхенская порка

14.02 / В новом голливудском фильме о Нельсоне Манделе главную роль исполнит белый актёр

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика