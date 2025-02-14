Трамп вернул российским депутатам 522 особняка и 24 яхты, арестованных при Байдене

Дональд Трамп подписал указ о возвращении российским депутатам 522 особняка и 24 яхт, арестованных в США при администрации Джо Байдена.

По словам американского президента, этот шаг направлен на «восстановление справедливости» и «укрепление дружеских отношений между американским и российским народами».

– Эти прекрасные люди слишком долго страдали от произвола левых радикалов, – заявил Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго. – Я уверен, что Владимир [Путин] оценит этот жест доброй воли. И кстати, у них там отличная икра.

Особняки и яхты планируют вернуть российским депутатам в торжественной обстановке – в Майами организуют парад, в котором примут участие оркестр имени Чайковского, ансамбль песни и пляски Российской армии и лично Дональд Трамп, который исполнит на аккордеоне песню «Калинка».

Представители Демократической партии выразили возмущение действиями Трампа. По словам Нэнси Пелоси, Трамп в очередной раз предал интересы американского народа и подарил русским олигархам возможность безнаказанно наслаждаться наворованными деньгами. В ответ на это глава государства заявил, что Пелоси «просто завидует, потому что у нее нет собственной яхты».

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