 

Мнение «аналитика»: О добивающем ударе… Почему Путин побежал мириться?

14.02.2025, 6:40, Разное
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Удивительно не то, что #Россия и Америка после трёх лет жёсткого противостояния по всем фронтам стали делать шаги навстречу друг другу, пока что словесные. Удивительно, как быстро они взяли с места в карьер хотя бы в риторике. И если логику президента #США понять можно: Дональд #Трамп сам сказал, что он Украину спасает от разгрома, то Владимиру Путину-то куда спешить? Перемалывание идёт, мука будет.

Но есть один аспект…

Прощальные #санкции Джо Байдена, ударившие по российскому танкерному флоту, а значит и по экспортной выручке от нефти. Тем более, что и свежие цифры подоспели.

И оказалось, что… #Россия в январе заработала на нефтяном экспорте (поставки нефти и нефтепродуктов) около 15,77 млрд долл., что почти на 950 млн долл. больше, чем месяцем ранее, подсчитали в Международном энергетическом агентстве. Рост произошёл, несмотря на январские санкции США против российского энергетического сектора, которые в Вашингтоне назвали «наиболее значительными» за всё время.

МЭА уточняет, что выручка от экспорта сырой нефти увеличилась на 580 млн долл., до 9,82 млрд долл., а нефтепродуктов — на 360 млн долл., до 5,95 млрд долл.. При этом в натуральном выражении общий нефтяной экспорт составил 7,4 млн баррелей в сутки против 7,39 млн баррелей в декабре. Сложившуюся в прошлом месяце динамику в агентстве объяснили ростом цен, который «компенсировал влияние стабильного уровня экспорта».

В МЭА считают, что напряжённость, возникшая на рынке после 10 января, ослабла. И это предположительно связано с разрешением на сворачивание затронутых торговых операций до 27 февраля. Эксперты, опрошенные РБК, согласны, что в январе экспорт из России оставался стабильным. Но также они не ожидают каакого-то «драматичного» падения даже в более длительной перспективе. Разве что вместе с рынком, но тот в настоящее время устойчив.

Кажется, причину быстрой сговорчивости Владимира Путина нужно искать не в сфере экономики?

Может быть, опять что-то «личное»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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