Рупор кремлевской пропаганды: В России растет число евреев

Многие люди могут попасть в жесткий конфликт идентичностей.

Министерство иностранных дел Израиля информирует в своем телеграм-канале на русском языке, что гражданин Израиля, имеющий также российское гражданство (независимо от того, имеет ли он такое гражданство и паспорт РФ или лишь имеет право на российское гражданство в соответствии с российским законом) и который въезжает, проживает или будет проживать на территории Российской Федерации, подпадает под действие российских законов и нормативных актов, включая решения о призыве граждан в российскую армию, а также требования к въезду и выезду из страны.

Согласно местному законодательству, гражданин Израиля, имеющий российское гражданство (даже если у него никогда не было российского паспорта), должен въезжать и выезжать из РФ по российскому паспорту.

Таким образом, гражданину Израиля, имеющему российское гражданство и не имеющему действующего российского паспорта, скорее всего, будет разрешен въезд в Россию, однако его выезд из страны может быть отложен на срок, необходимый в соответствии с местным законодательством для подтверждения его гражданства и выдачи действующего российского проездного документа, и он не сможет покинуть Россию до тех пор, пока не получит российский проездной документ (внутренний и заграничный паспорта), а этот процесс может занять многие месяцы.

Гражданам Израиля, которые могут иметь российское гражданство, предлагается принять данную информацию во внимание, проверить и урегулировать вопросы гражданства ДО прибытия в Россию.

Между тем, число евреев, проживающих в РФ, выросло с начала "специальной военной операции", в том числе все те, кто уехал из России после начала эскалации в Украине, вернулись. Об этом ранее заявил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода на пресс-конференции, приуроченной к 80-летию со Дня освобождения Освенцима.

Глава ФЕОР сообщил о росте числа евреев, отметив, что "многие люди уезжают получить израильское гражданство, а после этого возвращаются в Россию".

"Была некоторая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, но прошло непродолжительное количество времени, и те, кто уехал, по факту все вернулись. Потом были события, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС, и я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало с начала СВО", – пояснил Борода.

https://bb.lv/statja/v-mire/2025/02/13/mid-izrailia-grazdanstvo-evreiskogo-gosudarstva-ne-garantiruet-ot-prizyva-v-armiiu-rf – цинк

Ой вэй. А говорили, что таки лучшие люди ЭТОЙ страны уезжают на историческую родину…

Променяли Хайфу и Тель-Авив на Москву и Питер.

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Источник: Colonel Cassad

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