 

Мнение «аналитика»: О чудесах на виражах… Украине «никто не обещал» членства в НАТО?

14.02.2025, 1:45, Разное
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Всё чудесатее и чудесатее…

Даже не верится, что со дня инаугурации 45/47 президента США Дональда Трампа не прошло и месяца! Столько переобуваний на лету уже случилось…

Вот это — самое, пожалуй, зачётное на сегодня. От создателей блокбастера «#НАТО не продвинется на Восток ни на дюйм».

Новый генсек Альянса, голландец Марк Рютте, сменивший норвежца Йенса Столтенберга, который отправился в Осло управлять финансами королевства, в том числе 2 трлн долл. Суверенного фонда, неожиданно выдал базу. «В НАТО никогда не обещали Украине членство в рамках мирного соглашения [с Россией]», — заявил он. И добавил: «Хотя НАТО и взяло на себя обязательство обеспечить будущее членство Украины, никогда не было достигнуто соглашения о том, что когда бы ни начались мирные переговоры, они обязательно закончатся… её членством в НАТО».

И ведь формально прав этот летучий голландец! НАТО всего лишь пообещало Киеву «необратимый путь» в Альянс. Но ни словом не обмолвилось ни о длине этого пути, ни о скорости его прохождения. Всё, что получила #Украина, положив на алтарь «сдерживания» России сотни тысяч жизней своих граждан, так это крайне расплывчатое обещание «поддерживать её на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Ну и подтверждение, что в Брюсселе готовы пригласить Украину в альянс, когда будут выполнены все необходимые условия и получены одобрения от всех членов блока.

А так — «никто не обещал», да. Точно так же, как и #СССР/России «никто не обещал» моратория на расширение блока на Восток. И если Михаил Горбачев или, там, Борис Ельцин что-то «неправильно поняли», это их проблемы. Где бумага с обязательствами нерасширения? Ах, нет? Ну тогда все претензии к вождям позднего Союза нерушимого и страны-продолжателя.

Филигранное умение вилять и переобуваться в соответствии с «повесткой».

И так у Запада во всём. Нормы и правила #ВТО? Только для белых господ. Неприкосновенность собственности? На некоторых не распространяется. Невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета? Исключительно в одну сторону работает. По форме не подкопаться, а по сути — шулерство в чистом виде.

Чтобы понять и усвоить этот горький, но необходимый урок, #Россия заплатила годами разрухи и 300 млрд долл. сверх того уже в наши дни. Украине он обошёлся намного дороже. И, кажется, ещё не до конца выучен, несмотря на цену…

Да и будет ли он осознан, когда обида и гнев застилают разум?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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