Мнение: США пытаются уйти в завязку, звероподобным усилием излечиться от левой чумы

Четырёхлетний сын Илона Маска вёл себя под камерами как маленькая свинья: ребёнок ковырялся в носу, пачкал президентский стол Дональда Трампа и перебивал речь отца. Трамп и Маск игнорировали шалости Экс Эш Эй-Твелва с улыбкой — дескать, да, это ребёнок, именно такого поведения от маленьких детей и следует ожидать (видео).

Недоброжелатели думают, будто Маск-старший хулиганит: дорвался до власти, и теперь демонстративно нарушает этикет, показывая, что он накоротке с президентом сверхдержавы. Лично я, однако, полагаю, что два матёрых шоумена — Маск и Трамп — давно уже не подростки, и что они не делают явных глупостей без скрытых причин. Судя по всему, мы наблюдали очередную атаку на левацкую повестку. Согласно левацкой повестке, дети — это очень плохо, так как каждый человек за время своей жизни оставляет за собой длиннейший углеродный след, выбрасывает в воздух огромное количество CO2. Хуже детей могут быть только дети белых богатых христиан, таких как Илон Маск. Вот если бы Маск был безработной матерью-одиночкой с лишним весом, с психическим расстройством и с ребёнком от сидящего в тюрьме негра, тогда ещё куда ни шло. Реальный же Илон Маск является с точки зрения левой повестки безусловным злодеем: он миллиардер, и у него белая жена с европейскими корнями, закончившая католическую школу.

Полагаю, пронатальная пропаганда (пропаганда рождаемости) будет теперь сифонить в США из каждого утюга, вместе с пропагандой здоровья, успеха, богатства и христианства, то есть традиционных американских ценностей. Получится ли вылечить Америку — большой вопрос. Дональд Трамп рьяно взялся за дело, это мы видим, но авгиевы конюшни зарастали грязью десятилетиями, так что очистить их хотя бы за один президентский срок навряд ли возможно.

К сожалению, у нас, в России, ситуация не особо лучше, так как левацкий яд с Запада свободно проникал к нам, смешивался с наследием наших отечественных леваков и долго густел в многочисленных отстойниках, с которыми никто даже не и не думал бороться. К примеру, в русскоязычной Википедии есть две статьи, про натализм и антинатализм. Статья про натализм очень короткая (ссылка). Суть там примерно следующая:

— есть дремучие и отсталые люди, которые ходят в церковь и некритично пропагандируют рождаемость;

— ещё где-то рядом с натализмом находится гитлеровская евгеника;

— умные и образованные люди поддерживают антинатализм, так как это практично и этично, вот вам ссылка на статью про антинатализм.

Статья про антинатализм (ссылка), напротив, подробна и обстоятельна — это даже не статья, а целый раздел методички, где перечисляются аргументы против рождения детей и даются ссылки на авторитеты: на Шопенгауэра, Ганди, Канта и так далее. Раздел «критика» есть, но эта «критика» состоит из трёх иезуитских пунктов:

1. Прижать к ногтю тех, кто всё же считает правильным размножаться, довольно сложно технически.

2. Если людей станет меньше, то животных станет больше, а чем больше будет животных, тем сильнее они будут страдать.

3. Отсталые верующие заводят детей, так как им так приказывают в церкви, и так как детей можно эксплуатировать на пенсии, вытягивая из них деньги.

Комментировать тут, пожалуй, только портить, и так всё понятно. Википедия давным-давно контролируется законченными леваками, поэтому все политически заряженные темы, включая демографическую, выкручены в левую сторону до упора.

Проблема в том, что Дональд Трамп чистить русскоязычную Википедию… не будет. Тем более он не будет бороться с распространителями левацких идей среди русских политиков, русских чиновников, русских педагогов, русских блогеров с журналистами, русских психологов, русских менеджеров среднего звена, русских модных тусовщиков и так далее. Во-первых, ему это и в голову не придёт, у него своих дел хватает. Во-вторых, если бы даже и пришло, он бы рассудил, что левая чума в России — это очень даже неплохо, так как леваки были критически важной частью глобальной конфигурации, которая позволила Соединённым Штатам стать сверхдержавой в 20-м веке.

Напомню, что до революции Россия и США были примерно равны по размеру населения, а темпы развития в Российской Империи были колоссальными — к примеру, до 1917 мы делили с США первое место по количеству выпускников технических вузов. Европейские исследователи писали тогда, что если Россию не остановить, к середине 20-го века вся Европа, если не вся планета, окажутся в нашей тени. Однако дальше большевики сбросили нас в канаву истории, и на протяжении следующих 75 лет мы были для США то удобным союзником, то удобным торговым партнёром, то удобным внешнеполитическим пугалом, не представляющим реальной угрозы, но позволяющим держать себя и сателлитов в тонусе…

В итоге СССР пришёл к закономерному финалу, а США, не наблюдая вокруг сколько-нибудь достойных противников, решили, что можно уже расслабиться: наступил так называемый «конец истории», то есть тысячелетний период правления Вашингтонского рейха. В этот момент США попали в ту же ловушку, что и мы: их ударили ножом в спину их же собственные леваки. Дальше мы покатывались со смеху над американскими срамными парадами и с чувством испанского стыда наблюдали, как профессиональные угнетённые ставят белых на колени, заставляя целовать им ботинки. Однако всё когда-нибудь проходит, и этот позорный период в истории США, возможно, тоже уже прошёл.

Проведу аналогию. Есть два соседа с застарелыми спорами, которым есть, что делить. Оба соседа любят выпить, однако сосед в ушанке пьёт умеренно, по чекушке 0,25 каждый вечер, с хорошей закуской, в семейном кругу и под хороший фильм. Сосед в ковбойской шляпе — запойный. Квасит, как не в себя: может и литр выжрать, и работу прогулять, и жене фингал поставить по пьяни, и мебель расколотить. Регулярно оказывается то в травме, то на больничной койке — того и гляди отъедет в дурку на ПМЖ. Сосед в ушанке посмеивается: дескать, спивается Сэм, совсем уже алкашом стал, сейчас квартиру свою пропьёт, и у меня одной проблемой меньше.

И тут вдруг Сэм, пуская слёзы в приступе пьяной меланхолии, натыкается на свой альбом с фотографиями из колледжа, где он играет бицепсом, сидя за рулём красной спортивной машины, с самой яркой девушкой курса на пассажирском сидении. Сэм принимает решение бросить пить немедленно и вызывает врача, чтобы тот вывел его из запоя капельницей. Дальше сосед в ушанке наблюдает, как Сэм выходит во двор, бьёт морды своим собутыльникам и подходит к турнику с твёрдым намерением подтянуться хотя бы пару раз.

Получится ли у Сэма, не остановится ли у него измученное нарзаном сердце прямо под штангой, не сорвётся ли он через неделю в следующий запой, пока что неясно. Однако конкретно сейчас диспозиция на карточном столе резко изменилась, и ежедневные 250 грамм, которые сосед в ушанке считает по инерции «умеренными», уже начинают выглядеть на фоне Сэма-физкультурника алкоголизмом…