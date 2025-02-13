Мнение: Московское искривление пространства

Я тут впервые на себе ощутил какую-то мистику. Все-таки догадывался я, что Собянин своим остервенением, с каким он роет метро во все стороны, докопается до чего-то опасного, перепутает тут у нас север с югом и правостороннее движение с левосторонним, но чтоб так… В общем, началось всё вполне обычным макаром – я в своих поездках по родной столице решил вдруг добраться до станции Текстильщики, причем не самым простым способом. Я вспомнил детство золотое, когда я ездил к бабушке на эти самые Текстильщики через станцию Ждановская, которую нынче неприлично назвали “Выхино”. До “Выхино” на автобусе, а оттуда уже и на метро, три остановки – и вот тебе Текстильщики! Казалось бы – что сложного?

Я, правда, помнил, что метро со времен моего детства как-то чересчур расползлось. Станцию “Выхино”, которая еще со времен “Ждановской” была конечной, продлили куда-то вдаль, и она вовсе перестала быть конечной. Кроме того, саму станцию Выхино как-то перерыли, перестроили, теперь туда добираться с города стало сложнее, да и ездить-то теперь можно в две стороны от Выхина, черт знает, как там теперь разбираться… Но я не боялся трудностей и бодро надеялся во всем разобраться на месте.

По идее, маршрут у меня был – любому дураку доступный. Всегда была прямая линия от Выхино: Выхино-Рязанский проспект-Кузьминки-Текстильщики. Как тут заблудиться? И я еще помнил, что к Выхино присоединили с другой стороны, со стороны области, еще станцию Жулебино, а потом еще вроде Котельники. Ну понятно – присоединяем область к Москве, известная придурь Собянина. Но я это учел, и на всякий случай имел в виду, что никакое Жулебино мне не нужно! Жулебино – это в область, а мне в Текстильщики, то есть – в Центр. Меня не проведешь.

И вот – первый сюрприз. Я на Выхино дожидаюсь поезда, он, как и положено (как всегда было) – в сторону Планерной, то есть – через Центр, я так ездил всё детство, сажусь. Внезапно возникает табличка – ЖУЛЕБИНО, а потом это же озвучивает диктор.

Я – что за черт? Откуда здесь Жулебино?! Я что, каким-то образом перепутал направления? Я же специально не хотел ехать в область! Что ж такое… В общем, поезд тронулся, я решил не выскакивать, ладно – выйду в этом Жулебине, там пересяду в противоположную сторону.

Ок, приезжаем. Станция Жулебино, которая вроде бы давно уже существует (уже лет 10 точно) выглядит так, как будто ее только что достроили, но не до конца – скажем, никакого кафеля на ней вообще нет. Голые ободранные стены. Странно… Я пытаюсь на этой станции пересесть в обратную сторону – но тут с удивлением замечаю, что “обратная сторона”… направит меня на конечную, то есть в Котельники. А вовсе не к моим заветным Текстильщикам! В то же время та линия, с которой я только что соскочил, решив, что перепутал направления, сулит следующую станцию Кузьминки, а потом – и Текстильщики! То есть, получается, я ехал-то правильно?? Только каким-то непонятным образом на линии, по которой я ездил все 80е годы, вдруг “проросла” станция Жулебино аккурат МЕЖДУ Выхино и Кузьминками! Причем выросла там какая-то странная – недоделанная, в шпаклевке, даже без кафеля… Чудеса.

Ну ладно, я еще раз решил переменить мнение и сесть в ту же сторону, в которую я и поехал изначально. В конце концов, если поеду на Кузьминки, значит, я все делаю правильно.

Сажусь в следующий поезд, он мне сообщает, что “следующая станция – Кузьминки”. И объявление загорается такое же. Класс, здравый смысл понемногу возобладал.

И тут меня пронзает страшная догадка. Какие еще Кузьминки?!! Почему сразу после Выхина (с заездом почему-то в Жулебино) – Кузьминки? Ведь должен же быть Рязанский проспект!!

Если у нас проросла какая-то станция Жулебино между двумя старыми станциями – это ладно, с этим еще можно как-то примириться. Но куда пропал старый добрый “Рязанский проспект”?? Он же был! Я даже туда приезжал где-то с полгода назад! Как целая станция могла испариться?!

В полном недоумении я встал посмотреть схему метро в вагоне. Можете посмотреть сами: что самое поразительное – на схеме никаких пояснений для всех неясностей нет вовсе! Более того: схема уверяет, что я дурак и ничего не понимаю, потому что станция Жулебино якобы действительно идет так, как я про нее и думал – ПОСЛЕ Выхино. То есть Жулебино никак не переползала через Выхино, чтобы пристроиться как-то на линии от Выхино к центру, заодно при этом как-то уничтожив старую станцию Рязанский проспект!

Что вообще происходит?! В такой ситуации я уже реально стал опасаться, что этак на Текстильщики я никогда не попаду, и после Кузьминок уеду куда-то вообще неизвестно куда – скажем, все закольцуется окончательно, и я с Кузьминок поеду в Котельники… Но нет, дальше все пошло обычно – то есть я таки приехал в Текстильщики.

Но что это было – я не понимаю до сих пор.