Рупор кремлевской пропаганды: СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

Как собственно и ожидалось.

Глава СВР Нарышкин сообщил, что после телефонных переговоров Путина и Трампа, главы СВР и ЦРУ получили указания активизировать контакты на предмет переговоров о завершении войны на Украине. Далее можно ожидать активизации переговоров по линии МИД РФ – Госдеп США.

На этих переговорах спецслужбистов и дипломатов будет обсуждаться подготовка переговоров Путина и Трампа в Саудовской Аравии и потенциальные параметры прекращения войны.

Собственно, вот так выглядит обсуждение Украины без Украины

Само собой, переговоры не гарантируют обязательного результата, но судя по истерике на Западе с криками про "предательство Украины" и "предательство демократии", глобалисты подозревают худшее.

Вместе с тем, обольщаяться раньше времени конечно не стоит, еще посмотрим, какие условия будут выдвигать американцы. Ибо пример Минска-1 и Минска-2 (вчера кстати 10 лет было) весьма памятен. Тут главное не договорится так, чтобы потом через энное кол-во времени снова началось "Мы думали будет так, а нас обманули".

Посмотрим, чего смогут добиться наши переговорщики.

PS. Трамп сегодня еще раз намекнул, что на Украине необходимы выборы, при этом добавил, что "У Зеленского с рейтингами не очень".

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках