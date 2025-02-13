Проездной на автобус, в котором Макрон ездит на работу, продали за 6 млн евро

Впервые с 2023 года в общественном автобусе, на котором передвигается Эммануэль Макрон, появилось свободное место.

Месячный проездной, дающий право прокатиться с президентом Франции, тут же ушёл с молотка за 6 млн евро – новым попутчиком европейского лидера станет неназванный бизнесмен из Восточной Европы.

Сразу после избрания на пост президента Пятой республики Макрон заявил, что покончит с помпезностью своих предшественников и будет ездить в Елисейский дворец исключительно на автобусе. Для этих целей в Израиле был закуплен обычный с виду бронированный автобус с противоминным шасси, мощным кондиционером с фильтрацией воздуха и спутниковой связью.

– Автобус следует по маршруту №73 из Версаля к Елисейским полям. На протяжении всего маршрута следования в утренние часы перекрывается движение, а у перекрёстков дежурят вооружённые гвардейцы. Вход в автобус осуществляется по спецпроездным, которые есть у некоторых министров, сотрудников службы безопасности президента, двоих представителей семьи Ротшильд и посла США. В связи с охлаждением отношений последний решил продать свой проездной на аукционе, – пишет Le Monde. – Документ даёт право проезда до 15 марта включительно в формате гость плюс один его спутник.

Стартовая цена составляла 1 млн евро, однако после ожесточённых торгов выросла в 6 раз. Попутчиком Макрона станет пожелавший остаться анонимным бизнесмен из Восточной Европы, в прошлом – ведущий и совладелец популярных юмористических шоу. Вскоре после этого президент Франции допустил, что теперь будет ходить на работу пешком.

– Для меня важно быть близким к народу, – прокомментировал ситуацию сам Эммануэль Макрон. – Сидя в автобусе и глядя в окно на дома простолюдинов, я не могу забыть о своей неразрывной связи с ними. Похоже, наступило время перейти на новый уровень и начать ходить на работу пешком.

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