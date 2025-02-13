Мнение: Закон о вывесках на русском языке, «период охлаждения» против мошенников и правдоподобные дипфейки

1. Вывески на русских улицах должны быть на русском языке, это понятно. Поэтому я совершенно не удивился, узнав, что депутаты собираются запретить латиницу на витринах, вывесках и в рекламе (ссылка 1, ссылка 2):



…проект призван защищать русский язык как государственный и уменьшать использование иностранных слов в публичном пространстве, а также обеспечить соблюдение норм современного литературного языка.

В соответствии с проектом, информация для потребителей (например, вывески, реклама, указатели) должна предоставляться на русском языке. Также планируется запретить называть жилые комплексы и микрорайоны иностранно звучащими названиями. Для этого предлагается внести изменения в ряд нормативных актов, включая законы «О рекламе» и «О защите прав потребителей».

Кроме того, законопроект предлагает уточнить использование русского языка в СМИ, исключив лексические ошибки и нецензурные выражения.

…должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей как, например, coffee, fresh, sale, shop, open, – говорится в пояснительной записке. При этом в законопроекте отмечается, что действие статьи не будет распространяться на фирменные наименования и товарные знаки.

Движение в правильном направлении, но я бы сделал прямолинейнее: обложил бы налогом в 3% товары и услуги, оказываемые под иностранными названиями или брендами. Так как у нас — спасибо советскому наследству — латиница ассоциируется с люксом, самые дорогие марки поднимут цены на эти 3%, и всё. Большая часть других марок налог в 3% платить не захочет и русифицируется. Конечно, тут можно встать в позу и заявить, что именно люкс-то и должен быть обозначен русскими буквами, из идеологических соображений… однако не всё сразу, будем двигаться вперёд постепенно. Убрать с улиц все эти бесчисленные «coffee», «barber» и «beauty» — уже большой шаг.

В любом случае, я рад уже тому, что депутаты начали держать в голове главный экономический принцип капитализма, «не навреди» — вместо насильственной кириллизации, сопряжённой со значительными убытками для бизнеса, они предлагают плавный и мягкий переход. Надеюсь, с годами такой подход к законотворчеству станет в нашей Госдуме стандартом.

2. Принят новый закон по борьбе с мошенничеством, который затруднит иностранцам разграбление русских банковских счетов (ссылка):



Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о введении так называемого периода охлаждения по потребительским кредитам, который должен защитить граждан от импульсивных действий под влиянием мошенников <…>.

Законопроект обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать займы с отсрочкой и проверками. Если таковые не были проведены и клиент, как покажет дальнейшая проверка, стал жертвой, то кредит можно не возвращать.

Охлаждение предусматривает, что кредиты на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей станут выдавать с отсрочкой не менее четырех часов, а если сумма больше, то получить деньги можно будет не раньше чем через двое суток. Кроме того, на новую цифровую карту зачислить более 50 тысяч рублей можно будет не раньше чем через 48 часов после ее выпуска.

Основная идея промедления в том, что мошенники максимально подгоняют жертву, чтобы у той не было времени задуматься о происходящем. Как показывает практика, человеку достаточно провести несколько часов без контакта со злоумышленником и активными действиями, чтобы он вышел из-под психологического влияния.

Полагаю, у нового закона будет и приятный побочный эффект. Обыватель, которого против его воли прогрели в магазине на новый мотоцикл, сможет теперь погулять по городу, примерить ещё раз свои доходы к своим расходам, остыть. Финансовое поведение граждан станет немного менее нездоровым, чем сейчас.

3. Журналисты «Хайтек+» полагают, что технологии создания фальшивых видео прошли так называемую «зловещую долину», когда видео уже настолько реалистичное, что на первый взгляд принимается за подлинное, но всё ещё остаются мелкие огрехи, вызывающие от просмотра смутный дискомфорт. Речь идёт об очередной китайской разработке (ссылка):

Китайская компания ByteDance, создатель TikTok, представила новый видеогенератор OmniHuman-1, способный создавать фейковые видео с поразительной реалистичностью. Искусственному интеллекту достаточно одной фотографии и аудиозаписи, чтобы воспроизвести человека в движении. Встроенные алгоритмы также позволяют редактировать уже существующие ролики. Хотя технология не всегда работает идеально, она значительно превосходит предыдущие генераторы дипфейков.

Когда технологии доведут до ума, одни примутся оживлять умерших родственников и исторических персонажей, а другие начнут усиливать мошеннические скрипты, чтобы ловчее обрабатывать абонентов, принимающих ещё звонки с незнакомых номеров.