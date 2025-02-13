Банки запретят безработным пенсионерам переводить мошенникам больше 10 млн рублей в день

Российские банки вводят новые ограничения на переводы денежных средств для безработных пенсионеров, ставших жертвами телефонных мошенников.

Согласно новым правилам, пенсионеры больше не смогут переводить аферистам больше 10 миллионов рублей в день.

– Мы понимаем, что пожилые люди часто становятся жертвами обмана, но мы не можем позволить им разорять себя до нитки, – заявил представитель Центробанка на пресс-конференции. – 10 миллионов рублей в день – это вполне разумный лимит, который позволит пенсионерам сохранить хоть какие-то средства на чёрный день.

Правозащитники и обещственники уже заявили, что ограничения нарушают права пожилых людей на распоряжение собственными средствами.

– Кто дал банкам право решать, сколько денег пенсионер может отдать мошенникам? – возмутился председатель Союза пенсионеров России. – Если человек хочет перевести все свои сбережения на безопасный счёт или в Нигерию, это его личное дело. Банки должны заниматься своими прямыми обязанностями, а не лезть в чужой карман.

Недовольны новыми правилами и сами мошенники – по словам одного из телефонных аферистов, власти пытаются «посадить их на голодный паёк». На фоне новых ограничений бизнес может потерять до 80% – 90% оборота.

В ЦБ, комментируя эти реакции, посоветовали пенсионерам, желающим превысить лимит, обращаться в микрофинансовые организации – там никаких лимитов нет.

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