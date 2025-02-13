 

Телеведущий-натуралист Баженов поддержал создание современного цирка в Москве

13.02.2025, 16:50, Разное
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Телеведущий, известный своими передачами о природе и животных, а также депутат Госдумы РФ и общественный деятель Тимофей Баженов поделился с РИА Новости мнением о том, как новый московский цирк может повлиять на улучшение условий содержания животных. В среду на платформе “Активный гражданин” началось голосование относительно будущего цирка на проспекте Вернадского в столице.

По словам Баженова, за пределами нашей страны лишь немногие дрессировщики относятся к своим питомцам с такой заботой и вниманием, как это принято в Большом Московском цирке. В цирке братьев Запашных животным обеспечено качественное питание, профессиональное медицинское обслуживание и высокая степень ответственности со стороны персонала. “Мы понимаем, что несем ответственность за тех, кого приручили, но всегда есть куда стремиться. Если мы говорим о строительстве нового цирка, где будут созданы лучшие условия для проживания животных, необходимо подходить к этому вопросу максимально ответственно,” – отметил Баженов.

Он акцентировал внимание на необходимости увеличения площади вольеров и создания отдельной ветеринарной клиники, которая позволила бы привлекать не только общих ветеринаров, но и узкопрофильных специалистов, чтобы обеспечить животным самый высокий уровень ухода.

“Животные не могут постоять за себя, не могут высказать свои пожелания, но человек потому и венец творения, что он предсказывает желание тех, кому Господь не дал голоса, тех, за кого человек отвечает и, конечно, если бы спросили животных, то они сказали бы, что площадь их квартир нужно было бы увеличить, условия содержания должны стать еще лучше, ветеринарное обслуживание и прочие услуги, которые, безусловно, требуются животным, так же как и людям, должны оказываться им в полной мере, поэтому я двумя руками голосую за улучшение условий содержания животных в цирке, за более просторные и современные помещения,” – заявил Баженов.

Кроме того, он подчеркнул, что животные являются полноправными партнерами цирковых артистов. Если люди работают ради зарплаты, то животные выполняют свою работу благодаря своей привязанности к дрессировщикам и зрителям.

“Давайте за эту любовь заплатим тем, чем мы можем – улучшением условий содержания, любовью и аплодисментами,” – заключил Баженов.


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