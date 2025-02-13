 

Мнение «аналитика»: О гарантиях безопасности… Анекдот, чисто анекдот?

13.02.2025, 14:45, Разное
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Показательный эпизод из свежего «Рамштайна» в Брюсселе, где #Украина устами своего министра обороны Рустема Умерова требовала оружия, денег и гарантий безопасности, а получила от нового главы Пентагона Пита Хегсета ответ, что ноги её в #НАТО не будет, и любые «гарантии» ей могут предоставляться:
а) без участия #США;
б) вне рамок ст. 5 Устава;
в) и отныне отнюдь не бесплатно.

Одно это можно было бы назвать «холодным душем» для Киева. Но было ещё кое-что…

Эстония готова защищать Украину в случае повторного нападения на неё в будущем. Об этом громогласно заявил глава МИД страны Маркус Цахкна в интервью телерадиокомпании ERR. Впрочем, даже он сделал оговорку, что «в конечном счёте решение об этом будет принимать парламент в соответствии с эстонским законодательством». То есть, то ли примет, то ли нет. Как старшие товарищи скажут. Хотя те благоразумно уклонились от каких бы то ни было обязательств вообще.

А так-то — вдумайтесь:
Эстония (население чуть больше миллиона человек, #армия 6,5 тыс. чел. в мирное время и 32 тыс. чел. в военное) готова защищать Украину (население 32 млн чел., в рядах ВСУ порядка 800 тыс. чел.) в случае нападения на неё в будущем.

В свете жёстких слов Пита Хегсета — анекдот, чистый анекдот?

А других защитников Украины ни в Европе, ни в мире больше нет?

И с чего это вдруг такая радикальная перемена настроений произошла?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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