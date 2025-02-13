Набор Blade Booster превратит любые роликовые коньки в мототранспорт

Набор Blade Booster предлагает съемный модуль с электроприводом, который крепится к любым роликовым конькам сторонних производителей. Основной модуль с алюминиевым корпусом крепится к одному из ботинок пользователя и располагается над носком. В верхней части модуля установлен бесщеточный электродвигатель мощностью 250 Вт, который ременной передачей вращает ведущее колесо из полиуретана.

Питание осуществляется от литий-ионного аккумулятора емкостью 36 В/6 Ач, который носится в рюкзаке. Соединение между модулем и аккумулятором осуществляется через резиновый кабель, проходящий по направляющим, закрепленным на ноге пользователя. Управление всей системой осуществляется с помощью пульта управления, работающего по беспроводной связи.

В обычном режиме катания на роликах коньки ничем не отличаются от классических моделей. Для активации электропривода необходимо нажать кнопку газа на пульте управления. Наклоняя ногу вперед, пользователь приводит колесо в контакт с поверхностью, что приводит к ускорению движения. Максимальная скорость Blade Booster может достигать 25 км/ч, а заявленный запас хода составляет от 10 до 20 км на одной зарядке. Вес всей системы составляет 2,2 кг, при этом основной модуль весит 1,4 кг.

Разработанный немецким скейтбордистом и предпринимателем Марселем Фрерихсом, Blade Booster в настоящее время находится на стадии краудфандинговой кампании на Kickstarter. На текущий момент Blade Booster дошел до стадии полностью функционального прототипа, который уже год проходит различные испытания. Средства, собранные на платформе, будут направлены на финансирование производства первой партии и вывода новинки на рынок.

Источник — Blade Booster