 

На острове Котельный обнаружено русское племя, потерявшее связь с цивилизацией в IX веке

13.02.2025, 13:33, Разное
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Российские исследователи, работающие на полярной станции острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане) обнаружили следы древнерусского племени, существование которого ранее лишь предполагалось, но не находило подтверждения.

Учёные представили уникальные кадры, запечатлевшие охоту представителей племени на моржей и птиц. Фотографии свидетельствуют о том, что изолированное сообщество не только выживает, но и процветает в экстремальных условиях арктического климата. В ходе первых контактов с племенем исследователям удалось установить связь с его вождём, князем Мстиславом.

Он показал ученым древнюю летопись, из которой стало известно, что последний контакт племени с внешним миром был зафиксирован примерно в X веке, когда новгородский посол сообщил о вступлении на престол Владимира Святославовича.

На протяжении веков племя сохраняло традиционный уклад жизни: занималось охотой, рыболовством, скотоводством и проживало в з

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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