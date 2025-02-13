 

Мнение: Трамп будет на Красной площади?!

13.02.2025, 13:05, Разное
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Похоже, что бойня на российско-украинском фронте стремительно движется к передышке – Трамп решительно взялся за дело и ведет все к тому, что он сам называет словом «мир» (само слово, как мы помним, проклято пока еще в России и за него грозит тюрьма). Внешние индикаторы уже давно сигнализируют о том, что между Россией и США назрели какие-то значимые результаты: индекс Московской биржи с начала недели растет, а курс рубля, которому еще недавно пророчили скорое достижение отметки 120 рублей за доллар, уже достигает в моменте 93 рубля за зеленого друга. Деловые люди уже всё для себя просчитали и готовятся к скорому прекращению бойни… Продолжение – на моем Бусти! По ссылке https://boosty.to/sapojnik.

Источник: Размышления вольного социолога


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