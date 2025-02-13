Рупор кремлевской пропаганды: Переговоры России и США пройдут в Саудовской Аравии

Трамп сообщил, что переговоры с Путиным, вероятно, пройдут на территории Саудовской Аравии.

Европа как регион нейтральных площадок из раскладов выбыла, поэтому роль Швейцарии и Австрии нынче играют Саудовская Аравия и ОАЭ, которые с удовольствием заняли освободившиеся места посредников.

Трамп считает, что может в достаточно короткие сроки добиться соглашения о прекращении войны на Украине и позитивно оценивает сегодняшние переговоры с Путиным.

Также Трамп прозрачно намекнул, что Украину поставят перед фактом договоренностей между США и Россией и ей придется заключать мир, который подразумевает утрату территорий.

Также Трамп заявил, что не видит проблемы в том, что он ведет переговоры с Путиным без участия Зеленского. Вот так походя “агент Дональд” похерил существовавший 3 года пропагандистский тезис “Никак переговоров об Украины без Украины”.

Переговоры будут готовить в ближайшие недели. Можжно ожидать контактов дипломатов и спецслужбистов.

PS.На Украине между тем планируют арестовать Порошенко.

PS2. В глобалистских СМИ истерика – “Трамп пошел на уступки Путину”, “Трамп продал Украину” и т.п.

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Источник: Colonel Cassad

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