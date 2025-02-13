Прокуратура напомнила об ответственности за анонимную отправку «валентинок»

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13.02.2025, 9:33, Разное
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Заместитель генерального прокурора России Андрей Вышинский в эфире «Первого канала» призвал россиян воздержаться от празднования Дня святого Валентина «во избежание недоразумений».

Как отметил представитель надзорного ведомства, попытка публично отметить День всех влюблённых вполне может быть квалифицирована как административное правонарушение, а в случае привлечения к празднованию несовершеннолетних подобные действия будут квалифицированы согласно Уголовному кодексу.

– Не надо думать, что в России можно безнаказанно совершать акты идолопоклонства перед Западом, за это виновных ждёт справедливое наказание. Также хотел бы напомнить, что анонимная отправка «валентинок» является злостным хулиганством и грозит 5-летним тюремным сроком, – сказал Вышинский.

Прокурор попросил россиян оказывать активное содействие силовикам и незамедлительно сообщать о лицах, публично отмечающих День святого Валентина и напомнил о возможности компенсировать моральный вред, который преступники нанесли законопослушным гражданам своими действиями.

«Я считаю, что честного русского человека абсолютно справедливо оскорбит сам факт поздравления с этим так называемым праздником и он имеет полное право получить с виновного солидную компенсацию», – завершил своё выступление прокурор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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