Мнение «аналитика»: О словах и разговорах… Кого Трамп слил, кого нагнул, кому честь оказал?

Уже пошли мемасики.

После разговора с Владимиром Путиным американский президент Дональд #Трамп позвонил в Киев Владимиру Зеленскому и заверил того, что все задачи Специальной военной операции России будут выполнены. А после этого разговора с Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский…

…внезапно вспомнил о правилах орфографии и, вопреки принятой среди украинцев новой традиции, написал фамилию российского лидера с заглавной буквы.

Ну и ещё из интересного. Дональд Трамп уже после всех звонков заявил, что:

– его первая встреча с Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии — ранее об этом заявляла Москва;

– нет никакой угрозы безопасности в ведении прямого диалога с Россией без участия Украины;

– возвращение Украины к границам 2014 года — маловероятно;

– вступление Украины в НАТО — непрактично и маловероятно;

– любая помощь Украине будет «предоставляться под гарантии», и глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возвращения вложенных средств на поддержку Украины.

Ну и как вишенка на торте — американский президент уклонился от внятного ответа на прямой вопрос, считает ли он Украину «равноправным участником мирного процесса», назвав его «интересным».

Выходит, не зря Владимир #Путин дожидался возвращения Дональда Трампа в Белый дом и всячески льстил американскому лидеру?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках