Мнение: Ядерный обход санкций, убыточный украинский литий и зависимость США от русского урана

1. Американские санкции делают нас крепче. Нам сложно платить в долларах и евро, поэтому мы находим или даже разрабатываем альтеративные способы платежей — или неподконтрольные Америке, или даже невидимые для неё. К примеру, с Турцией мы проведём часть расчётов через зачёт газа (ссылка):



…Турция возьмет на себя часть расходов на строительство АЭС «Аккую» стоимостью 20 миллиардов долларов. В свою очередь, «Росатом» выплатит эквивалентную сумму в рублях экспортеру газа ПАО «Газпром», а тот вычтет её из ежемесячного счета Анкары за импорт топлива.

Такой обмен станет альтернативой традиционным международным банковским переводам из России в Турцию, которые до сих пор использовались для финансирования мегапроекта.

Отмечается, что ни «Росатом», ни «Газпром», ни сам проект «Аккую» не попали под санкции, однако платежи все чаще задерживаются. Дело в том, что иностранные банки остерегаются штрафных санкций со стороны США.

Не так удобно, как деньгами, но зато русские банки прокачивают навыки, матереют, становятся устойчивее. Умеренный стресс полезен: то, что нас не убивает, делает нас крепче.

2. Кримсональтер объясняет, почему Дональд Трамп не купился на историю про природные богатства Украины, которые якобы стоят триллионы долларов. Цитирую (ссылка):



Данные по литию украинские власти засекретили, но для финансового аналитика это не проблема. Выяснялось, что главный факт разболтали сами украинские учёные вот тут: литиевая порода на Украине третьесортная и добыча будет стоить дороже, чем у южноамериканских конкурентов (почти 100% подразумевается Чили — описание совпадает). Берём стоимость добычи лития (в пересчёте на тонну LCE) от S&P Global (изображение 3) — получаем примерно ~$10000 на тонну. Украинская цена добычи будет чувствительно хуже, пусть хотя бы на 20% – поучаем 12000 долларов за тонну (LCE).

Текущая цена лития (Fastmarkets и TradingEconomics дают схожие цифры) — 10650 долларов (FastMarkets) или спот 10850 (TradingEconomics, CNY в USD).

Вывод: добыча украинского лития убыточна даже при очень оптимистичных вводных.

Несколько лучше у Украины с железной рудой, также не вполне понятна ситуация с редкоземельными металлами. Ясно одно: каких-то особенных богатств там нет, особенно если учесть, что значительная часть природных ресурсов уже находится либо вскоре перейдёт на контролируемую Россией территорию.

Неудивительно, что Дональд Трамп — бизнесмен по биографии — проигнорировал приманку. Когда ему предложили инвестировать в Украину, он позвонил знакомым специалистам по добыче природных ресурсов, и те на пальцах объяснили американского президента, что его пытаются кинуть: предложить ему планово-убыточные рудники по заряженной в сотни раз цене. Как вы, вероятно, уже знаете, Трамп позвонил Путину, после чего наши президенты проговорили полтора часа. Судя по всему, обсуждали цену, за которую Дональд Трамп продаст нам Украину. Предположу, что цена была невысокой, так как Россия может добиться своих целей вне зависимости от доброй воли Трампа, и так как сам Трамп воспринимает Киев как проект своих заклятых политических врагов.

Забавно, что в очередь на сдачу недр Трампу вслед за Украиной спешно встала Эстония: глава эстонского МИД также предложил американцам «редкоземельные металлы» в обмен на «помощь» (ссылка). Не совсем понятно, что за помощь нужна эстонцам от США, но судя по контексту, речь шла про помощь в борьбе против России.

3. США по данным за 2023 год импортируют 99% урана, используемого на американских АЭС (ссылка). Крупнейшим поставщиком ядерного топлива для американцев является Россия. Формально в 2024 году был введён запрет на импорт «урановых продуктов» из России, однако на деле американские энергетические компании получили право на отсрочку по отказу от российского импорта до 1 января 2028 года. Этой отсрочкой они пользуются.

В 2023 году Россия побила рекорд по объёму поставок урана в США (ссылка).

В ноябре прошлого 2024 года, однако, наши власти решили, что поставки урана в США перестали отвечать нашим интересам, и остановили торговлю. Американцы сейчас срочно ищут новые каналы поставок через другие страны, нависла угроза остановки американских АЭС (ссылка). Запас по времени у них есть: американские ядерщики, предвидя ситуацию, подстраховались, накопив большие запасы топлива на длительное время (собственно, зачем им и были нужны рекордные поставки 2023 года).

Очень удачно получилось для России. Свой уран у нас всегда будет возможность продать, не США, так ещё кому-нибудь, благо покупателей в мире хватает. А прямо сейчас уран стал ещё одним козырем на важных для нас переговорах с США.