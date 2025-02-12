Мнение: Социализм и немного нацизма

Проблема-то в том, что на сегодня, если смотреть «по массе», единственной эффективной критикой Путина является критика СЛЕВА. Я вот в провинции нынче работаю, пусть и довольно «продвинутой». Так вот: с обывателем даже смешно заговаривать насчет «усиления роли суда», «укрепления законности», «равенства всех перед законом»… Да вообще о правых ценностях. В этом случае не будет никаких шансов на доверительный разговор – тебя просто перестанут воспринимать. А уж если, не дай бог, заговорить о «предпринимательстве», да о том, что «предпринимателей надо поддерживать»…

Кого поддерживать?! – немедленно спросят вас. – Предпринимателей? БИЗНЕСМЕНОВ?? (само слово «бизнесмен» произносится нашим человеком с непередаваемой на письме гадливостью). Этих хапуг, воров, кровопийц? Да кой хрен их поддерживать – они вон и так хорошо живут! Бабушек бы кто поддержал, с пенсией в 6 тыс. руб.! Меня бы кто поддержал, с моей зарплатой в 11 тыс., а у меня еще ребенок… – и и.д., по накатанной. Перечислив свои беды, собеседник почти наверняка в финале еще вернется к «предпринимателям», предложив, как минимум, «содрать с них побольше». Про налоги же со средним обывателем много не поговоришь – эта тема ему по большей части просто неинтересна.

И это ведь мы еще не затронули тему «неправедной приватизации». Поди скажи «мирному обывателю» про необходимость приватизации – в любом виде! Это ведь все равно как показать красную тряпку быку. Лучше так рисковать наедине – потому что иначе на тебя понесется СТАДО: люди в массе своей ненавидят приватизацию прошлую (нас обокрали!), приватизацию текущую (всё воруют!) и приватизацию будущую (собираются, гады, украсть последнее).

То есть три столпа свободного общества – закон, свобода предпринимательства, частная собственность – россиян в массе не волнуют (в лучшем случае), а в худшем – бесят. Зато «на ура» идут любые предложения повысить государственные расходы – на пенсии, зарплаты, пособия, льготы. Очень хорошо практически в любой аудитории воспринимается контроль над ценами. Налоговая тема волнует среднего избирателя только в одном аспекте: даже самые лояльные к Путину, как правило, стыдливо шепчут – а зачем же их кумир терпит одинаковую для всех ставку подоходного налога? Ведь понятно же, что с богатеев надо брать налогов побольше, побольше!!

Вообще, любые предложения по повышению мер государственного контроля – неважно над чем (над ВСЕМ!) – воспринимаются обывателем благосклонно. Что ни возьми – досуг школьников, спиртное, содержание телепередач и т.д. – обыватель убежденно воскликнет «да!!» Пусть будет еще больше контроля!! Что, впрочем, вполне уживается с ненавистью обывателя к «чиновникам».

Вообще, фраза «под контроль государства» звучит для наших людей как музыка. Они готовы выслушивать ее бесконечно. Государство должно все контролировать и за все платить, причем МНОГО – это аксиома. Вопрос «из каких денег» обывателя не волнует абсолютно – ведь наши люди прекрасно знают, что «Россия самая богатая страна в мире», а денег у нее может не быть по одной единственной причине, сформулированной еще Карамзиным.

Плюс изрядная доза национализма (может ли он быть здоровым – для меня вопрос). Устойчиво в аудитории есть процентов 20-30 людей, изрядно озабоченных нацвопросом, а остальные их по меньшей мере не одергивают.

Я много раз наблюдал поединки путинских агитаторов с массами «простых граждан». Простые граждане неизменно атакуют именно по обозначенным ЛЕВЫМ направлениям. Путинские агитаторы вяло отбиваются, но, самое забавное – очень хорошо заметно, что они сами при этом придерживаются ровно тех же ЛЕВЫХ взглядов. И им непонятно и больно – почему ж их босс сохраняет эту непонятную «правизну»: не всё еще национализировал, не всех проклятых бизнесменов прижал к ногтю и посадил в компанию к Ходору, не ввел 90%-ный подоходный налог «для богатеев», не увеличил раз в 5 пенсии и стипендии, не раздает бесплатно квартиры? Что мешает-то?

Варианта, собственно, два. Или ГосДеп, или евреи. Или – если говорить проще – либералы, то есть и то и другое вместе.

Такой ответ народу понятен. С пониманием глядя в глаза путинскому агитатору, народ жмет ему руку и идет по домам – думать горькую думу (2012)

Написал 12 февраля 2012 (!) года, то есть накануне тогдашних президентских выборов. 13 лет назад. Как я тогда понимал интригу и настроения масс – причем они, как мне кажется, никак особо и не поменялись с тех пор. Настроения в стране особо и не переходят во что-то другое, только делаются все более и более ожесточенными.