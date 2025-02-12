Мнение: Бум компьютерных клубов, законопроект о видеоиграх и запрет поставок игровых консолей в Россию

1. В России опять начали массово открываться компьютерные клубы, как это было в конце 1990-х – начале 2000-х. Тогда, 25 лет назад, у типичных посетителей таких клубов не было денег, чтобы купить мощный компьютер себе домой, и не было быстрого интернета, чтобы играть с друзьями по сети. Позже компьютеры и интернет стали более доступными, и мода на компьютерные клубы прошла.

Что изменилось сейчас, почему народ снова потянулся в клубы, я не понимаю. Цитирую (ссылка):



Компьютерные клубы снова оказались на волне популярности… За 13 месяцев отрасль показывает рекордный рост: если в январе 2024 года в ней действовало 153 компании, то к февралю 2025 года их количество увеличилось до 461: рынок прирос на 308 участников. <…>

Наиболее широко отрасль компьютерных клубов представлена в Москве, где, по данным на начало февраля 2025 года, действуют 55 компаний. На втором месте – Краснодарский край – там работает 33 таких компании. На третьем – Московская область с 27 игроками. На четвертом – Дагестан (21) и на пятом – Санкт-Петербург (16). <…>

Интересно, что бизнес в сфере компьютерных клубов развивается даже в регионах, где его прежде не было. Например в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чувашии, по данным на январь 2024 года, не было ни одного компьютерного клуба, а к февралю 2025 года появилось по одному игроку.

2. Русский игропром в общем согласен с тем, что его надо регулировать, но не согласен с конкретными идеями депутатов Госдумы. Игровые компании предлагают исправить в законопроекте вот что (ссылка):



– изменить ряд терминов и даже название законопроекта, чтобы не было «вредных» аналогий с азартными играми;

– убрать требования, которые обязывают сервисы распространения игр всегда поддерживать доступ к проектам. Как отмечают авторы документа, соблюсти их невозможно. Хакерские атаки, технические проблемы и даже просто патчи для игр могут привести к сбоям;

– сделать механизм маркировки более гибким. Например, надо «синхронизировать» предлагаемые дескрипторы с зарубежными рейтингами вроде PEGI и ESRB, чтобы не вынуждать иностранные компании повторно маркировать контент;

– создать специальную комиссию для экспертизы видеоигр вместо того, чтобы поручать ее аккредитованным экспертам. В состав комиссии должны входить представители игровых компаний. Кроме того, необходимо дать разработчикам возможность оспорить решение экспертов в досудебном порядке;

– сделать пункт об авторизации российских игроков обязательным только для компаний с юрлицом в России и предпринимателей, являющихся российскими гражданами;

— сохранить для игровых компаний налоговые ИТ-льготы.

Цитирую мнение Александра Тебуева, генерального директора компании «Бука», одного из главных распространителей компьютерных игр в России:

Сейчас из некоторых формулировок законопроекта может показаться, что законодатель имеет предвзято негативное отношение к видеоиграм, что, насколько мы знаем из текстов Поручений Президента и общей риторики, да и реальных действий органов власти — не так. Это значит, что необходимо эти моменты в законе тоже изменить, чтобы они отражали реальное, положительное, отношение государства к видеоиграм. Так, сейчас первые статьи законопроекта взяты из закона об азартных играх и говорят не о поддержке и помощи, а об ограничениях и контроле.

Действительно, ставить видеоигры на одну полку с алкоголем и азартными играми – варварская позиция, которая выдаёт непонимание вопроса. Бороться с видеоиграми — это примерно как бороться с книгами, бороться со спортом или бороться с врачами.

3. Евросоюз тем временем намерен запретить продажу игровых консолей в Россию. Речь идёт о PlayStation, Xbox и Nintendo. И нет, идея еврокомиссаров не в том, чтобы разъярённые геймеры восстали против Путина. Напротив, они считают, что игровые приставки в России используют для управления боевыми дронами (ссылка).

Насколько я знаю, все эти приставки производятся за пределами Евросоюза. Мало того, даже если европейцы каким-то образом добьются соблюдения запрета от Китая, Россия не пострадает, так как приставки являются одним из немногих продуктов, который можно относительно безболезненно заменить на аналог, на персональный компьютер. Простите меня за цинизм, но это станет даже благом для приставочников: набор игр на ПК шире, а сами игры — более продвинутые и… более доступные по цене.

Минусов у приставок полно, а плюсов, собственно, только три:

— единичные игры выходят на приставках значительно раньше, чем на ПК;

— приставки компактнее;

— приставки дешевле в начале (но дороже по мере приобретения новых игр).

Мне кажется, некритично.