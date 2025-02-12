Республиканская партия США обвинила демократов в поджоге Капитолия

Правящая Республиканская партия США в ближайшие часы соберётся на заседание и обсудит возможность введения «режима экстренного управления». Поводом послужила попытка активистов Демократической партии поджечь Капитолий.

В Белом доме заявили, что охрана пресекла преступление, которое готовили «инклюзивные отщепенцы из экстремистского актива Демпартии». Администрация президента намерена просить партию и общественность поддержать особый правовой режим, который будет действовать до зачистки общества от опасных элементов и полного устранения угрозы.

«Экстременные меры обеспечат перезагрузку системы и позволят нам нанести окончательное поражение глубинному государству. Мы наберём добровольцев из армии и полиции США в отряды экстренного управления и с их помощью защитим Америку и американцев», – зачитал пресс-секретарь Белого дома, генерал Джон Милтон.

Особое положение предусматривает ограничение на свободу собраний и отдельных конституционных прав – так, лицам, не доказавшим лояльность, придётся сдать оружие и информировать власти о своих перемещениях. На время действия режима экстренного управления запрещено проводить выборы федерального значения, а губернаторов может назначать только президент.

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