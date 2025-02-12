Мнение: Лекарство от низких цен и власть толпы

Крупные сети магазинов бытовой техники жалуются в антимонопольную службу: в интернете можно купить то же самое, но дешевле, чем у них (ссылка). К примеру, популярную игровую приставку можно купить онлайн за 57 тысяч рублей, а в обычных магазинах, с менеджерами и торговыми залами, она стоит уже 90+ тысяч. Понятно, что традиционные магазины недовольны: они теряют клиентов и терпят убытки.

Я прочёл эту новость на одном из популярных коллективных блогов (ДТФ) и заглянул в комментарии, чтобы ознакомиться с мнением общественности. Ситуация непростая, так что мне было интересно в подробностях узнать позиции сторон. Комментарии, однако были намертво забиты единодушным животным сарказмом в адрес ритейлеров, репликами в духе «пойду куплю [приставку] за 100 тысяч, пожалею бедолаг из [магазина]».

У меня нет причин любить ни ритейлеров (старые торговые сети), ни маркетплейсы (онлайн-площадки). И те, и другие ведут себя иногда по-скотски, причём мелкие неудобства, которые испытывают иногда их розничные клиенты — это сущие пустяки с тем адом, который ритейлеры и маркетплейсы устраивают периодически своим поставщикам. Да, фальшивые хвалебные отзывы на очевидные подделки — это неприятно, это покупателей раздражает. Однако предпринимателям, которые продают свои товары через маркетплейсы, приходится гораздо хуже. Банкротство условного поставщика увеличительных стёкол, попавшего под горячую руку клерка или под плохо отлаженный скрипт — классика жанра в современном бизнесе.

(Кстати, раз уж зашла речь. Посоветуйте, пожалуйста, хорошее увеличительное стекло, чтобы рассматривать всякие мелкие штуки типа монет, марок и ювелирных украшений. У меня есть большая лупа в 13 сантиметров диаметром, но она увеличивает недостаточно, а всякие «лупа 40х с подсветкой» за 300 рублей — просто выкинутые деньги, игрушка на один раз).

Так вот, ритейлеров и маркетплейсы я не люблю. Однако ещё меньше мне нравятся толпы фанатиков с факелами, у которых при слове «цена» отключается головной мозг. Если ритейлеры громко жалуются на заниженные цены на маркетплейсах, то надо как минимум разобраться в проблеме. Напомню, что «низкие цены — лучшее лекарство от низких цен». Когда низкие цены на ухокруты держатся достаточно долго, поставщики массово отказываются от торговли ухокрутами и переходят на продажу хвосторезов. Дальше возникает дефицит, и цены взлетают вверх, после чего шариковы, танцевавшие вчера на могилах бизнеса «жадных барыг», искренне возмущаются: а чего это ухокрут, который стоил недавно 1000 рублей, теперь дешевле 3000 рублей нигде не купишь? А вот поэтому и не купишь — потому что демпинг нечистых на руку игроков выдавил с рынка тех, кто продавал ухокруты по «ужас какой дорогой» цене в 1500 рублей…

Промотав комментарии на ДТФ далеко вниз и продравшись через толпу торжествующих шариковых, я нашёл второе мнение. Цитирую (ссылка):

Суть претензии [ритейлеров] в том, что маркетплейсы занижают цену не потому, что могут из-за высокой маржи, а потому, что делают это за свой счет ввиду наличия той же комиссии от продавцов. Тем самым занимаются демпингом, иногда даже ничего не зарабатывая на некоторых позициях. От этого и продавцам маленьким хуже, потому что не могут выйти в офлайн и привязаны к маркетплейсу и его правилам игры и крупным игрокам. Говорю как продавец на [маркетплейсе], который согласен с претензией [ритейлеров]. Потом, когда весь офлайн [маркетплейс] сожрет, он обратно вкрутит ценник, потому что конкурентов не останется. Вот и всё.

Я бы хотел видеть в соцсетях разнообразие мнений. Не как в устаревшей иностранной рекламе, когда в отряде викингов обязательно должна быть половина негров и половина женщин, а нормальное разнообразие: одни считают так, другие так, третьи — так. Проблема в том, что в современных соцсетях существует явная или скрытая система плюсов, которая задвигает неприятные широким народным массам мнения глубоко вниз. Мне хочется, зайдя в комментарии, видеть примерно следующее:

— Мнение А (поддерживают 1000 человек)

— Мнение Б (поддерживают 200 человек)

— Мнение В (поддерживают 50 человек)

На реальных форумах и коллективных блогах получается так:

— Мнение А1 (поддерживают 200 человек)

— Мнение А2 (поддерживают 170 человек)

…

— Мнение А57 (поддерживают 20 человек)

— Мнение Б1 (поддерживают 15 человек, 500 человек против)

Такая система портит удовольствие от чтения комментариев и резко понижает их качество, так как по острым вопросам мнение А — это обычно мнение народных трибунов, которые знают, как угодить люмпенам. При этом нормальный человек, может быть, поддержал бы мнение Б или мнение В, так что мнение А осталось бы в итоге в меньшинстве. Однако у нормального человека нет времени читать все несколько сотен комментариев. Он читает первые 10-20 комментариев, где всё забито дешёвым гневным единодушием: «мнение А безусловно верно, а кто не согласен с подавляющим большинством — низкий проплаченный подлец, которого следует отхлестать по щекам». Нормальный человек приходит к выводу, что коллектив почти на 100% разделяет мнение А, а другие мнения — если они вообще существуют — это что-то нелепое и маргинальное.

Проблема усугубляется тем обстоятельством, что система плюсов применяется не только к комментариям, но и к постам. Нормальный человек заходит на коллективный блог и видит на главной, допустим, 5 постов от разных авторов, которые с большим или меньшим пафосом излагают мнение А. Он открывает комментарии к этим постам, и видит то же самое мнение А в комментариях. Сопротивляться коллективу сложно, особенно в условиях, когда аргументы «против» спрятаны в дальний угол и неизвестны. Поэтому нормальный человек незаметно для себя приходит к выводу: «наверное, если все так считают, то так оно и есть».

Если вы сейчас подумали, что это отличный инструмент для политической пропаганды, то вы попали в точку. К примеру, один из других крупных русских форумов — не ДТФ — давно уже захвачен агитаторами из соседней страны, которые отрабатывают свою повестку именно таким образом. В начале 2010-х это был юмористический коллективный блог со смешными картинками, милыми котами и авторскими историями из жизни. Сейчас там на главной всегда висят несколько постов с мнением У, а в комментариях к этим постам мнение У неизменно оккупирует первые 10-15 мест. Посещаемость у форума многомиллионная, так что наши соседи, думаю, весьма довольны лёгким захватом столь громкого рупора для продвижения своей повестки.

Кстати, смешное про этот форум. Когда-то давно на форуме была система плюсов и минусов, о проблемах которой я сегодня рассказываю, а потом минусы убрали, оставив только плюсы. Особой разницы нет, так как обе разновидности системы рейтинга плохи, но местные обитатели долго требовали минусы вернуть. В конце прошлого года админы сделали пост: «мы вернём вам минусы, если этот наш пост наберёт 100 тысяч плюсов». Искомые 100 тысяч плюсов были набраны моментально, так как посещаемость у форума огромная, и админы пообещали вернуть плюсы в начале 2025 года.

И что же вы думаете? Они просто кинули форумчан. Сделали вид, будто ничего не обещали, и минусы возвращать не стали. Даже до объяснений не снизошли, просто кинули, и всё.

— Ну, давайте джинсы.

— Какие джинсы?

— Я вам только что заплатил 180 рублей, давайте мне мои джинсы!

— Мальчик, ты в себе? Иди отсюда, пока в рыло не получил.

Форумчане, понятно, съели — там народ, повторюсь, и вражескую пропаганду охотно ест, он к сомнительной пище привычен. Однако мне показался до уморительности забавным тот факт, что форум принадлежит одной либеральной партии, которую некоторые рекомендовали мне в качестве «партии для бизнесмена». Ещё раз: несчастных форумчан публично прокинула через посох не партия коммунистов, не партия зелёных, не партия чего угодно ещё, а партия, которая позиционирует себя как либеральная партия для деловых людей. А как же слово купеческое? А как же «честность и прозрачность», «открытость в политике» и прочие звучные лозунги из их программы?

Впрочем, вернёмся к самой системе плюсов и минусов, которая убивает взрослую дискуссию и поощряет люмпенизацию соцсетей. Некоторые (не буду показывать пальцами) полагают, что изменить ситуацию к лучшему может ИИ, который будет читать все комментарии и составлять выжимку из них: «есть мнение А, есть мнение Б, есть мнение В».

Возможно, в итоге ИИ действительно нас спасёт, хотя текущие эксперименты, за которыми я слежу вполглаза, меня не воодушевляют. Вместе с тем есть риск, что передача судейских функции искусственному интеллекту только усугубит проблему. Когда много лет назад первые коллективные блоги вводили систему плюсов и минусов, админам тоже казалось, будто они нащупали святой Грааль: «вот сейчас дадим сообществу инструмент для отбора лучшего, и качество постов поднимется на недосягаемую высоту». Как видим, админы ошиблись. Древние греки очередной раз оказались правы: они ещё две с половиной тысячи лет назад вычислили, что худшая власть — это власть толпы.