Госдума рассмотрит Моральный кодекс РФ в первом чтении

На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о введении Морального кодекса РФ. Свод предусматривает различную ответственность – вплоть до уголовной – за нарушение нравственных и этических норм.

Лидером рабочей группы по разработке Морального кодекса стал Виталий Милонов, самостоятельно написавший порядка 70 статей. Парламентарий утверждает, что его руку при написании «вела воля божья».

– Мы работали над кодексом в течение трёх лет, советовались со всеми слоями общества – и с церковью, и с батюшками, и с преподавателями семинарий, и со священнослужителями, чтобы отразить саму суть, метафизический уклад нашей страны, – заявил депутат, обращаясь к Думе. – Этот документ должен стать катехизисом для каждого настоящего гражданина и патриота. А для остальных кодекс предусматривает разного рода наказания, это моя любимая часть.

Парламентарий попросил коллег «не мешкать с единогласным принятием» законопроекта во всех трёх чтениях, но добавил: свод статей Морального кодекса остаётся предметом для обсуждений и непременно должен быть расширен, чтобы исключить «малейшую возможность безнаказанно грешить».

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