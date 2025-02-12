 

Как выглядит в гробу главный кинокрасавец страны Олег Стриженов: эксклюзивные кадры

12.02.2025, 16:00, Разное
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Олег Стриженов всегда отличался какой-то особой, нездешней красотой и невероятной харизмой. Поклонницы писали ему письма и
говорили, что влюбились в него в день, когда на экран вышел фильм “Сорок первый”,. Там молодой Олег Стриженов играл поручика Отрока-Говоруху. Эта кинолента принесла ему мировую славу – ему рукоплескал Каннский кинофестиваль. Барышни даже звонили белокурому красавцу домой, а мужчины делали стрижки “под Олега Стриженова”.

В последний раз в кино он сыграл в 2006 году – директора отеля в картине “Пять звезд”. В ту пору актеру было уже 77 лет, но стать и благородство во внешности никуда не делись.

И в гробу, в своем последнем путешествии, он выглядел очень достойно. В черной смокинге, белоснежной рубашке, в темно-синем галстуке-“бабочке” – кумир, герой, эталон, пример настоящего Мужчины и Человека.

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах “Овод” и “Капитанская дочка”, умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Предварительной причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.


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