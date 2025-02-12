 

Мощный грузовой дрон Nuuva V300 отправился на первые испытания

12.02.2025, 11:45, Разное
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Производитель гибридных электросамолетов словенская компания Pipistrel расширяет линейку своей продукции в сторону летательных аппаратов с вертикальным взлетом/посадкой (VTOL). Первой «ласточкой» стал Nuuva V300. В компании сообщили о завершении первых испытаний машины в режиме зависания.

Nuuva V300 впервые был представлен в 2020 году и является переходной версией от концепции пассажирского VTOL к грузовым летательным аппаратам, перевозящим небольшие грузы на большие расстояния.

По информации Pipistrel, Nuuva V300 будет перевозить полезную нагрузку весом до 27 кг на дальность около 550 км с помощью комбинированной газово-электрической силовой установки. Груз загружается через поднимающийся нос и равномерно распределяется по отсеку объемом 2,8 куб. м.

Источник &#8212 Pipistrel


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