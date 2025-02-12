 

Больше не «зашквар» – воры в законе разрешили лечение уринотерапией

12.02.2025, 11:33, Разное
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Всероссийский съезд воров в законе, проходивший 8-10 февраля в Самаре, принял историческое решение об исключении уринотерапии из запрещённых для авторитетов способов лечения.

Отныне использование этих лечебных практик не будет приводить к исключению из касты блатных и переводу в опущенные.

С докладом об уринотерапии выступил криминальный авторитет Гена Лысый, который представил сходняку результаты исследования благотворного воздействия упаренной урины на целый ряд органов. Прежде всего она помогает почкам и печени, однако может также использоваться для лечения кожных, венерических заболеваний и укрепления потенции.

После оживлённых дискуссий перевесом в один голос сход воров в законе постановил, что уринотерапию допустимо использовать в медицинских целях смотрящими, авторитетами и стремящимися в том случае, если источник урины не относился к касте обиженных. За соблюдением правил использования урины в тюрьмах будут назначать специального авторитета – мочегона.

– Братва покончила со средневековыми предрассудками против урины, – сказал Гена Лысый после голосования. – Много лет мы опускали петухов, обливая их мочой, но тем самым только оказывали им услугу. Отныне урина не будет бездумно расходоваться на этих отщепенцев. Мы прибережём её для авторитетных пацанов, которые смогут обливаться ей в душе, пить вместо чая и употреблять в упаренном и сушёном виде.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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