 

Трамп: «Деколонизация была ошибкой, время возвращать территории»

12.02.2025, 9:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп в интервью CNN заявил, что деколонизация была ошибочным шагом и в ближайшие годы Америка должна вернуть себе все территории, которым «раздавалась независимость».

В первую очередь это пойдёт на пользу жителям «фальшивых государств, которые не способны и шагу сделать без внешнего надзора», считает Трамп.

– Левые популисты много лет говорили о том, что бывшие колонии живут лучше нас, что там есть справедливость, что люди в состоянии сами решать свою судьбу, но теперь мы знаем, что это неправда. Отпускать колонии было исторической ошибкой, – сказал он.

Президент заявил, что в ближайшее время обсудит формат, в котором будет возвращено полноценное внешнее управление над колониями. Уже к 2030 году на большинстве таких территорий «воцарится порядок и вернётся процветание, как это было в лучшие времена».

– Я обещал, что в мой второй срок никто не заскучает, и я выполняю это обещание. Не переключайтесь! Я всё исправлю – у меня было четыре года подумать, как это делать, – добавил Трамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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