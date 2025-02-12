Мнение «аналитика»: О сделке с Трампом… Украина — продана?

Украинский президент Владимир #Зеленский так рьяно ухватился за предложенную Дональдом Трампом «хорошую сделку», что тот моментально поднял ставки в 1000 раз. Если изначально речь шла о передаче под контроль США полезных ископаемых на 500 млн долл. «в обмен» на гарантии безопасности, то теперь сумма выросла до 500 миллиардов. И они будут по сути «изъяты за долги». А гарантии безопасности должна будет предоставить Европа.

Что несёт эта сделка России?

Как минимум, прекращение конфликта на условиях Владимира Путина. Так или иначе, все пять регионов остаются под контролем РФ, и споры будут лишь о том, в каких границах это будет зафиксировано. Плюс какой-никакой, но всё же нейтралитет Украины и её внеблоковый статус. А если в ходе переговоров Москве удастся вписать в итоговый договор ограничения для ВСУ, можно будет, не кривя душой, утверждать, что «все главные цели и задачи СВО выполнены». Тем более, что демилитаризация Украины и в интересах США.

Под американский контроль в рамках сделки перейдут украинские природные ресурсы либо с большим экспортным потенциалом, такие, как газ и нефть. Либо те, в которых Америка кровно заинтересована — титан, литий, редкоземельные элементы. Они находятся и на подконтрольной Киеву территории — в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Житомирской областях.

Примечательно, что в рамках «хорошей сделки» России достанется примерно половина украинских природных богатств. Но тех, что Штаты не слишком интересуют: каменный уголь и железная руда. В США всё это есть, и только что введённые 25% пошлины на сталь говорят, что импорт её Америке не нужен.

Остальное можно смоделировать на прецедентах того, как американцы осваивали природные ресурсы Ирака, Сирии, Афганистана. Охраной месторождений и логистических путей занимаются ЧВК, добычей, переработкой и транспортировкой — американские ТНК, а за пределами этого контура хоть трава не расти. Для декора в столице может сидеть местная, но целиком подконтрольная Вашингтону администрация с преимущественно полицейскими функциями. Поскольку для добычи нужна стабильность, охрану северных и восточных рубежей обкорнанной Украины, вероятно, возьмут на себя те же ЧВК, а ВСУ будут маршировать в Киеве на День независимости и учиться военному делу на Западенщине, нещадно эксплуатируя все 20 самолётов и 30 танков. Но основной милитарной силой будет всё-таки легковооружённая Нацгвардия, причём без «азовцев», на всякий случай. И, вероятно, порты Николаева и Одессы тоже достанутся Штатам. Что, к слову, нивелирует риск использования их для провокаций против Крыма.

В остальном — проблемы аборигенов шерифа не волнуют. Тема «Украина — анти-Россия» закрыта.

Похоже, тут для России больше плюсов, чем минусов?

Сделка хорошая, надо подписывать?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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