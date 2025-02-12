 

Рупор кремлевской пропаганды: Концепция беспилотных надводных кораблей ВМС США

12.02.2025, 4:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Концепция беспилотных надводных кораблей ВМС США

ВМС США начали реализацию перехода военных кораблей от классической аппаратной к программно-определяемой (software-defined) парадигме, где основное внимание уделяется улучшению их способности быстро и автономно обновлять программное обеспечение посредством беспроводного соединения с использованием низкоорбитальных спутников связи. Этот подход уже успешно используется в коммерческом секторе (например, Tesla) и по расчетам значительно повысит боеспособность флота.

В 2024 году американские военные корабли впервые получили беспроводные обновления программного обеспечения в боевых условиях. В Красном море это улучшило возможности системы Aegis против крылатых и баллистических ракет хуситов. Программно-определяемые платформы позволяют эффективнее управлять сенсорными системами, вычислительной мощностью и вооружением. Преимущество таких систем заключается в скорости обновления, при этом использование физических носителей становится ненужным. Это также позволит внедрять новый функционал прямо на поле боя.

Безопасность этих систем будет основована на технологии "нулевого доверия" (zero-trust), на которой строится практически вся государственная кибербезопасность США. Также в рамках программы модернизации боевых кораблей предполагается сокращение экипажа, чьи задачи сможет выполнять специальное программное обеспечение. Ранее китайцы успешно испытали и приняли на вооружени беспилотные военные корабли (не катера), которые имеют возможность изменять свои боевые характеристики и назначение с использованием беспроводного обновления ПО. В 2022 году Китай представил первую программно-определяемую архитектуру боевой системы для кораблей (JARI).

В рамках данной концепции предполагается, что "программно-определяемые боевые корабли" будут иметь мощное вычислительное и сетевое оборудование, такое как графические процессоры, центральные процессоры, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д. Эти компоненты оборудования должны быть легко устанавливаемыми и обновляемыми с учетом темпов изменений в коммерческих технологиях. Более того, бортовое вычислительное оборудование будет иметь коммерческие архитектуры, такие как x86 или ARM, вместо специализированных наборов микросхем, чтобы любая американская компания могла создавать программное обеспечение и аппаратное оборудование для американских военных кораблей.

Сейчас управление перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA) занимается разработкой больших и средних программно-ориентированных надводных беспилотных кораблей. Первоначально планируется переоборудование одного из ракетных крейсеров класса Тикандерога в беспилотный аппарат, первые испытания такого корабля должны начаться к концу 2027 года, параллельно с этим разрабатываются концепты беспилотных кораблей с "чистого листа".

@neinsider – цинк

К этому тоже придут, но не сразу. Сначала пойдет массовое внедрение малоразмерных дронов и судов. А крупняк это уже скорее 30-40е годы.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мнение «аналитика»: О чудесах на виражах… Украине «никто не обещал» членства в НАТО?

14.02 / Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

14.02 / Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler

13.02 / Мнение: Самодостаточная и уверенная в себе Россия (а всё благодаря капитализму)

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США отменяют повесточку

13.02 / Мнение: США пытаются уйти в завязку, звероподобным усилием излечиться от левой чумы

13.02 / Мнение: Московское искривление пространства

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

13.02 / Проездной на автобус, в котором Макрон ездит на работу, продали за 6 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика