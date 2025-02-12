Рупор кремлевской пропаганды: Концепция беспилотных надводных кораблей ВМС США

Концепция беспилотных надводных кораблей ВМС США

ВМС США начали реализацию перехода военных кораблей от классической аппаратной к программно-определяемой (software-defined) парадигме, где основное внимание уделяется улучшению их способности быстро и автономно обновлять программное обеспечение посредством беспроводного соединения с использованием низкоорбитальных спутников связи. Этот подход уже успешно используется в коммерческом секторе (например, Tesla) и по расчетам значительно повысит боеспособность флота.

В 2024 году американские военные корабли впервые получили беспроводные обновления программного обеспечения в боевых условиях. В Красном море это улучшило возможности системы Aegis против крылатых и баллистических ракет хуситов. Программно-определяемые платформы позволяют эффективнее управлять сенсорными системами, вычислительной мощностью и вооружением. Преимущество таких систем заключается в скорости обновления, при этом использование физических носителей становится ненужным. Это также позволит внедрять новый функционал прямо на поле боя.

Безопасность этих систем будет основована на технологии "нулевого доверия" (zero-trust), на которой строится практически вся государственная кибербезопасность США. Также в рамках программы модернизации боевых кораблей предполагается сокращение экипажа, чьи задачи сможет выполнять специальное программное обеспечение. Ранее китайцы успешно испытали и приняли на вооружени беспилотные военные корабли (не катера), которые имеют возможность изменять свои боевые характеристики и назначение с использованием беспроводного обновления ПО. В 2022 году Китай представил первую программно-определяемую архитектуру боевой системы для кораблей (JARI).

В рамках данной концепции предполагается, что "программно-определяемые боевые корабли" будут иметь мощное вычислительное и сетевое оборудование, такое как графические процессоры, центральные процессоры, маршрутизаторы, коммутаторы и т.д. Эти компоненты оборудования должны быть легко устанавливаемыми и обновляемыми с учетом темпов изменений в коммерческих технологиях. Более того, бортовое вычислительное оборудование будет иметь коммерческие архитектуры, такие как x86 или ARM, вместо специализированных наборов микросхем, чтобы любая американская компания могла создавать программное обеспечение и аппаратное оборудование для американских военных кораблей.

Сейчас управление перспективных исследовательских проектов МО США (DARPA) занимается разработкой больших и средних программно-ориентированных надводных беспилотных кораблей. Первоначально планируется переоборудование одного из ракетных крейсеров класса Тикандерога в беспилотный аппарат, первые испытания такого корабля должны начаться к концу 2027 года, параллельно с этим разрабатываются концепты беспилотных кораблей с "чистого листа".

@neinsider – цинк

К этому тоже придут, но не сразу. Сначала пойдет массовое внедрение малоразмерных дронов и судов. А крупняк это уже скорее 30-40е годы.

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Источник: Colonel Cassad

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