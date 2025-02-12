 

Мнение «аналитика»: О жесте доброй воли Путина… Ой, а что случилось?

12.02.2025, 3:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ну, вот, опять… Победоносно наступали, планомерно освобождали, умело обходили, грамотно овладевали и массово уничтожали — в сводках. И вдруг, откуда ни возьмись… она. Добрая воля, будь неладна!

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в одной запрещённой в России соцсети о «доброй воле Москвы». И потом уже это всё растиражировали американские СМИ. Тогда как российские официальные словно в рот воды набрали. Знакомо, да.

Накануне в Москву тайно, хотя и не скрытно прилетел спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Его частный самолёт засекли наблюдатели. В Москве назвали этот полусекретный рейс «санитарным». И параллельно с этим в МИД прибыла посол Соединённых Штатов Линн Трейси. Что также было объяснено «ранними договорённостями».

В итоге же оказалось, что Стивен Уиткофф прибыл в российскую столицу за осужденным российским судом по делу о контрабанде наркотиков бывшим американским дипломатом Марком Фогелем, которого СМИ называют «учителем» (это не кличка). И успешно вернул своего временного подопечного к родным пенатам.

«[Стивен] Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан Россией. Президент Трамп, Стив [Уиткофф] и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокого и ужасного конфликта на Украине», — сообщил Майк Уолтц.

В августе 2021 года Марка Фогеля вместе с женой задержали в «Шереметьево» по прилёте из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. В МВД заявляли, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. В итоге бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Можно напомнить, что дипломатический иммунитет в сочетании с недипломатическим статусом — традиционное прикрытие для разведчиков.

И вот такого интересного персонажа «обменяли». На кого или на что? Неизвестно. В России молчат на этот счёт А Дональд Трамп прокомментировал журналистам в Овальном кабинете Белого дома освобождение Марка Фогеля из российской тюрьмы так: «#Россия обошлась с нами очень любезно. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить этот ужасный конфликт». И это был ответ на прямой вопрос, что #США уступили России в обмен на освобождение своего дипломата. Судя по видео Fox News, президент сказал, мол, «ничего особенного».

Меж тем The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Дональд #Трамп поручил Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией по Украине. Официально посланником президента США по разрешению «украинского кризиса» является Кит Келлог. Однако газета отмечает, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф «дружат» с 1980-х, и президент США доверяет своему давнему приятелю.

Получается, что «жест доброй воли» Москвы — это своего рода взятка за то, чтобы просто «начать разговор»?

А что же тогда Дональд Трамп потребует за «порешать вопрос»?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Мнение «аналитика»: О чудесах на виражах… Украине «никто не обещал» членства в НАТО?

14.02 / Невыполнимый ТЕСТ по советским фильмам

14.02 / Мороз и солнце; день чудесный! Тест по творчеству самого знаменитого поэта России А.С. Пушкина

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: В районе Сан-Диего разбился EA-18 Growler

13.02 / Мнение: Самодостаточная и уверенная в себе Россия (а всё благодаря капитализму)

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: США отменяют повесточку

13.02 / Мнение: США пытаются уйти в завязку, звероподобным усилием излечиться от левой чумы

13.02 / Мнение: Московское искривление пространства

13.02 / Рупор кремлевской пропаганды: СВР и ЦРУ проведут переговоры по Украине

13.02 / Проездной на автобус, в котором Макрон ездит на работу, продали за 6 млн евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика