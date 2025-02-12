Мнение «аналитика»: О жесте доброй воли Путина… Ой, а что случилось?

Ну, вот, опять… Победоносно наступали, планомерно освобождали, умело обходили, грамотно овладевали и массово уничтожали — в сводках. И вдруг, откуда ни возьмись… она. Добрая воля, будь неладна!

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил в одной запрещённой в России соцсети о «доброй воле Москвы». И потом уже это всё растиражировали американские СМИ. Тогда как российские официальные словно в рот воды набрали. Знакомо, да.

Накануне в Москву тайно, хотя и не скрытно прилетел спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Его частный самолёт засекли наблюдатели. В Москве назвали этот полусекретный рейс «санитарным». И параллельно с этим в МИД прибыла посол Соединённых Штатов Линн Трейси. Что также было объяснено «ранними договорённостями».

В итоге же оказалось, что Стивен Уиткофф прибыл в российскую столицу за осужденным российским судом по делу о контрабанде наркотиков бывшим американским дипломатом Марком Фогелем, которого СМИ называют «учителем» (это не кличка). И успешно вернул своего временного подопечного к родным пенатам.

«[Стивен] Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелом, американцем, который был задержан Россией. Президент Трамп, Стив [Уиткофф] и советники президента договорились об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокого и ужасного конфликта на Украине», — сообщил Майк Уолтц.

В августе 2021 года Марка Фогеля вместе с женой задержали в «Шереметьево» по прилёте из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. В МВД заявляли, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. В итоге бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Можно напомнить, что дипломатический иммунитет в сочетании с недипломатическим статусом — традиционное прикрытие для разведчиков.

И вот такого интересного персонажа «обменяли». На кого или на что? Неизвестно. В России молчат на этот счёт А Дональд Трамп прокомментировал журналистам в Овальном кабинете Белого дома освобождение Марка Фогеля из российской тюрьмы так: «#Россия обошлась с нами очень любезно. Собственно, я надеюсь, что это начало отношений, в рамках которых мы сможем закончить этот ужасный конфликт». И это был ответ на прямой вопрос, что #США уступили России в обмен на освобождение своего дипломата. Судя по видео Fox News, президент сказал, мол, «ничего особенного».

Меж тем The New York Times со ссылкой на источники пишет, что Дональд #Трамп поручил Стивену Уиткоффу расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией по Украине. Официально посланником президента США по разрешению «украинского кризиса» является Кит Келлог. Однако газета отмечает, что Дональд Трамп и Стив Уиткофф «дружат» с 1980-х, и президент США доверяет своему давнему приятелю.

Получается, что «жест доброй воли» Москвы — это своего рода взятка за то, чтобы просто «начать разговор»?

А что же тогда Дональд Трамп потребует за «порешать вопрос»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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