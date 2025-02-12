Рупор кремлевской пропаганды: В Екатеринбурге, Томске и Архангельске предлагают установить памятники Сталину

К 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войны выдвинуты инициативы по установке памятников Сталину в Екатеринбурге, Архангельске и Томске. Во всех случаях предложения вносили депутаты КПРФ с мотивировочной частью "Сталин был Верховным Главнокомандующим в годы ВОВ и привел нашу стран к победе над нацизмом". С этим как говорится не поспоришь. В ближайший месяц вопрос будет рассматриваться в регионах.

Если власти будут вставлять палки в колеса, памятники все равно смогут поставить, но уже на частной территории, как это было в ряде случаев, где власти занимали сторону либералов и противились установке памятников Сталину, которых с начала 10х годов по всей стране установили уже несколько десятков. Очевидно, что будут еще, особенно в 80-ю годовщину Победы в ВОВ, а тот как то странно праздновать Победу с умолчанием о том, кто достижение этой Победы возглавлял. В Екатеринбурге ожидается серьезная борьба, так как в городе базируется главный либерастический клоповник России в виде "Ельцин-Центра".

Как уже давно пишу, появление новых памятников Сталину в России исторически неизбежно.

Можно лишь пожелать, чтобы они были красивыми, а не тяп-ляп, лишь бы было.

PS. Ельцин-Центр должен быть закрыт.

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Источник: Colonel Cassad

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