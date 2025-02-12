Мнение: Закроют ли «Голос Америки» и «Радио Свобода», минусы Нью-Йорка и культ пластиковых пакетов в СССР

1. Картинка к посту — с Дзена. Молодой человек на фото вырос и рассказывает, как круто в Советском Союзе было иметь американский полиэтиленовый пакет. Цитирую (ссылка):

Просматривая фотографии в семейном альбоме, наткнулся на это фото. Это 1980-й год. Мы с братом, где он красуется, выставляя на показ пакет “Marlboro”.

С таким пакетом брат был первый парень в школе. В нашем провинциальном городке это было предметом роскоши, в далекие восьмидесятые. Брат тогда играл на гитаре в школьном ансамбле, был радиохулиганом (выходил в эфир на коротких радиоволнах). Да ещё и с таким пакетом ходил в школу. Это был шик!

Особенно модными считались принты “Marlboro”, “Montana”, группа “Бони М”, пышногрудая певица Саманта Фокс. Стоили они дороже всего и привозились в СССР в основном моряками или теми, у кого была возможность бывать за границей.

На толкучке в областном центре такой пакет стоил 25 рублей, при среднемесячной зарплате 120-130 рублей.

Надписи на латинице имели какую-то магическую силу. От букв “S” или “W” веяло каким-то благополучием, богатством. Картинки на пакетах переснимали “Сменами” и “ФЭДами”, перерисовывали в тетради.

В магазинах у нас было пусто, а из упаковки только большие рулоны твердой бумаги грязно-песочного цвета и сетчатые авоськи. Даже соленую кильку из бочек упаковывали в бумажные кули, которые продавцы магазинов искусно сворачивали, чтобы не протекло…

Это к вопросу, что происходит, когда высшее руководство принимает решение отобрать у народа «буржуазные излишества», чтобы пустить высвободившиеся ресурсы на важные для властей проекты. Происходит лёгкий и безболезненный захват умов: народ видит, что за границей живут гораздо богаче, вот даже с красивыми полиэтиленовым пакетами, и массово теряет уважение к собственной стране. Проходит немного времени, наступает 1991 год, и страна — при полном безразличии народа — переходит под управление государств, которые на своих народах не экономили.

2. Илон Маск требует закрыть ещё два легендарных рупора американской пропаганды, в дополнение к главной американской конторе по раздаче грантов, печально известному агентству USAID — иноагентов «Голос Америки» и «Радио Свободу». Цитирую (ссылка):



…Так [Илон Маск] прокомментировал заявление спецпосланника президента США Ричарда Гренелла о том, что эти СМИ являются «крайне левыми» и их пора закрыть.

«Да, закройте их, — написал Маск. — Европа теперь свободна, если не считать удушающей бюрократии. Никто их больше не слушает».

Также он отметил, что эти СМИ содержат за счет американских налогоплательщиков, и ежегодно на них уходит миллиард долларов «из карманов американцев».

Ранее Маск высмеял оставшиеся без финансирования USAID российские и украинские СМИ. «”Независимые СМИ”, надрываюсь от смеха», — написал он.

Действительно, траты американского бюджета на русскоязычные отделы «Голоса Америки» и «Радио Свободы» имеют скорее отрицательный эффект: работают слишком грубо, в эпоху доступного интернета так нельзя. Американцам гораздо разумнее направлять деньги на «Голос Пролетариата» и «Радио Маркс» — чтобы там те же левацкие идеи подавались под соусом культа Сталина и ненависти к капиталистическим США. Или даже не на радиостанции, а сразу на ютуберов, так как классическая большая редакция в наше время уже для доступа к публике не нужна.

Вот прямо пусть рассказывают то же самое, что и «Голос Америки» — что Путин враг России, что кругом коррупция и беззаконие, что ни одного завода за последние десятилетия не построено, и что современная Россия в глубокой дыре. Но при этом с красным флагом на заднике, с бюстом Маркса в кадре и в футболке с Че Геварой — их целевая аудитория дуреет от такой прикормки.

3. Вообще, агитировать старым способом — «смотрите, советские граждане, как хорошо живут в США» — уже в любом случае не получится, так как разница давно не в пользу Америки. Вот, к примеру, русский видеоблогер рассказывает в коротком видео про минусы жизни в Нью-Йорке, в котором он провёл около года (ссылка):



Если коротко, то минусы типичны для современных крупных американских городов: неадекваты на улицах (наркоманы, бомжи, альтернативно адекватные), мусорные кучи и пакеты с мусором на тротуарах, гигантские крысы, вонь, грязь в метро и на улицах, при этом исключительно высокие цены на всё, от аренды жилья до элементарного интернета.

Неудивительно, что автор видео вернулся в итоге в Россию. Теперь он снимает видео не про ужасы Нью-Йорка, а про жизнь на Дальнем Востоке и свой небольшой строительный бизнес. Спустя год после возвращения в Россию он очень доволен (ссылка).