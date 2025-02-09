 

Рупор кремлевской пропаганды: Заговор от ТЦК

09.02.2025, 23:25, Разное
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Насчет заговора от ТЦК.
Преподаватель Львовского ВУЗа вовремя не погадал, поэтому его поймали ТЦКшники, похитили, проломили голову и выбросили на дорогу.

Мобилизация преподавателя львовского вуза, которого нашли с проломленной головой под Киевом.

По словам блогера Влада Кононова, мужчину зовут Степан Бильченко.
«Бильченко Степан Борисович был похищен сотрудниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра. В этот момент он направлялся на работу в Львовский университет имени Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, проводя для студентов практические занятия.

Его доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВЛК всего за два часа, без должного медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил.
Его незаконно удерживали весь день, оказывали моральное давление, запугивали, выписали повестку.
«Степан оказался под Киевом в рекордно короткие сроки. После экспресс-мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашли на обочине дороги. Прохожий вызвал скорую помощь.
Врачи в больнице диагностировали: «Отек мозга, перелом основания черепа и гематома».

Интересно, он голосовал за Зеленского или Порошенко?

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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