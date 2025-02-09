 

Крупный бизнес в США начал отдавать приоритет при трудоустройстве белым гетеросексуальным мужчинам

09.02.2025, 19:33, Разное
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Крупные американские компании, включая McDonald’s, Harley-Davidson, Ford и Lowe’s, объявили о внедрении политики «новой инклюзивности»

Теперь приоритет при трудоустройстве будут отдавать белым гетеросексуальным мужчинам. Как отмечается в одном из пресс-релизов, речь идёт о позитивной дискриминации, призванной «преодолеть последствия политики DEI, навязанной кликой Байдена-Харрис».

После решения Верховного суда США, признавшего концепцию «diversity, equity, and inclusion» дискриминационной и антиконституционной, бизнес начал заявлять, что внедрял такую политику под давлением. Практически все DEI-программы в крупных компаниях свернули ещё до вступления Дональда Трампа в должность.

– Белый гетеросексуальный мужчина стал самым дискриминированным, наиболее отвергнутым членом общества. Вот почему мы решили инициировать программу новой инклюзивности, посвящённую исправлению этой вопиющей ошибки предыдущей администрации в Белом доме, – рассказал заместитель генерального директора McDonald’s Дэвид Хатчинсон. – Мы рады сообщить всем нашим клиентам, а в особенности представителям государственного заказчика, что всегда поддерживали традиционные ценности американского народа и рады возможности свернуть навязанные нам DEI-программы. Боже, благослови Америку!

Один из журналистов поинтересовался, не желает ли McDonald’s теперь отдавать приоритет кандидатам с наилучшими квалификацией и способностям, однако Хатчинсон гневно отверг такой вариант – по его словам, оценка соискателей по профессиональным качествам «устарела и не несёт никакого социального смысла», а кроме того, «президент Трамп ничего об этом не говорил».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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