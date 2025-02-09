Рупор кремлевской пропаганды: Северные корейцы едут работать в Россию

Северные корейцы едут работать в Россию

Тысячи северокорейских рабочих приехали из КНДР в Россию на работу в 2024 году, сообщили в южнокорейской Национальной разведывательной службе (NIS). Соответствующую информацию приводит агентство «Рёнхап».

«В прошлом году Север направил тысячи рабочих на различные строительные площадки по всей России», — говорится в публикации.

По информации южнокорейской разведки, в прошлом году в Россию из КНДР приехали более 13 тыс. человек, что примерно в 12 раз больше, чем в 2023 году.

При этом 7,8 тыс. человек из них прибыли в Россию по студенческим визам.

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В случае с КНДР, России конечно же было бы выгодно, чтобы к нам приезжали работать квалифицированные рабочие, так как в некоторых отраслях у нас серьезная нехватка квалифицированной рабочей силы, которую завоз мигрантов из Средней Азии решить не может. А вот несколько десятков тысяч рабочих из КНДР, могли бы немного улучшить ситуацию.

Пока что, если судить по официальным заявлениям КНДР, цифры отправки рабочих в Россию, достаточно ограниченные, но безусловно есть перспективы к расширению сотрудничества. В КНДР после закрытия экономической созны Кэсон, образовался некоторый переизбыток рабочих.

Стоит также отметить, что вскоре собираются построить новый большой автомобильный мост в КНДР, что безусловно позитивно скажется на расширении экономического сотрудничества, которое объективно выгодно и нам и корейцам.

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Источник: Colonel Cassad

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