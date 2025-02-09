Рупор кремлевской пропаганды: “Выживший”

Прочитал книгу военкора Юрия Котенкка "Выживший".

С автором познакомился еще в 2014 году, когда пересеклись по делам связанным с Донбассом. Несмотря на разницу во взглядах, в очень во многих вещах связанных с Донбассом, мы сходились.

Котенок работал еще в годы Чеченских войн на Кавказе, с 2014 года активно занимался войной на Украине, регулярно бывая на Донбассе, где собрал большую коллекцию интервью с командирами и бойцами народного ополчения Донбасса, российскими добровольцами и простыми жителями республик. Сейчас это уже уникальный архивный материал об ушедшей эпохе создания независимых ДНР и ЛНР, безвременье минских соглашений и той войне, которой "как бы не было", но она шла без остановки вплоть до самого начала СВО.

Из прочитанного, мне в силу профдеформации наиболее интересными показались главы про Донбасс 2014-2015 года, хотя и главы про Чечню и Нагорный Карабах (где Юрий получил тяжелейшие ранения в Шуше во время удара "Байрактара" по местному храму – собственно, поэтому книга и называется "Выживший", там Юрию невероятно повезло)

Разумеется, это не профильная монография, а прежде всего воспоминания и наблюдения о тех конфликтах, в которых автор лично участвовал, и за которыми следил, поэтому это прежде всего субъективный взгляд на рассматриваемые события, будь то кавказские войны, война в Сирии или война на Украине до 2022 и после.

Время научных монографий по Донбассу и СВО еще придет, но воспоминания участников событий и собранные свидетельства, постепенно формируют группу источников, которые представляют разные точки зрения на то, как создавались Народные республики, почему они получились именно такими и как они выживали после Минских соглашений, которые не смогли да и не могли привести к миру, а лишь готовили новую горячую фазу войны (что позднее подтвердили Меркель и Олланд). Что мне всегда нравилось у Юрия, так это последовательная критика Первого и Второго Минска, в том числе и в те времена, когда ругать его в мейнстриме было немодно. Вплоть до тех времен, когда Путин сам не признал ошибочность Минских соглашений и тот факт, что "Россию снова обманули" (давайте больше не обманываться!)

Но что главное, при всех очевидных проблемах порожденных незавершенностью Русской весны на Донбассе, республики при поддержке России смогли выжить и в конечном итоге вернуться в Россию, хотя их путь был многократно более тяжелым и кровавым, нежели у нас в Севастополе и Крыму, где на фоне Донбасса нам все досталось кратно легче и проще. И поэтому важно помнить тех людей на Донбассе, где сделал выживание ДНР и ЛНР возможным, создавал с нуля новые государства и помогал идти по тяжелому пути в состав России. Поэтому в таких книгах мне всегда интересно читать о людях, которые в этом принимали участие.

Это же касается и глав посвященных Кавказу, где представлен личный взгляд автора на войны в Чечне и в Нагорном Карабахе (Арцахе). Ну и Сирийская война само собой, хотя после свержения Башара Асада, та Сирия уже скорее представляет исторический интерес, так как прежнее государство снесено начисто.

В целом, книга получилась достаточно интересной, хотя и субъективной. В ней представляют интерес отдельные истории отдельных людей + обзор военных конфликтов последней четверти века, с которыми автор был связан лично. Плюс много интересных фотографий из личного архива.

В бумажном варианте книга доступна тут

В цифре пока не видел.

PS. Сейчас начал читать книгу Трушкова "Сталин как теоретик". Достаточно интересный по нынешним временам взгляд на Сталина как интеллектуала-теоретика марксизма и коммунизма.

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Источник: Colonel Cassad

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