«Ни одного кругосветного путешествия он не совершил» – Юрий Лоза раскритиковал деятельность Фёдора Конюхова

Музыкант, певец и композитор Юрий Лоза в интервью «Панорама TV» обрушился с критикой на путешественника Фёдора Конюхова, назвал его «жуликом от официальной географии» и «проходимцем, каких мало».

По мнению Лозы, Конюхов ввёл общественность в заблуждение своими якобы кругосветными путешествиями и насаждает ложные представления о форме Земли.

Свою бескомпромиссную позицию в отношении Конюхова музыкант объясняет тем, что «мало отрастить длинные волосы и иногда мелькать в новостях, чтобы считаться большим человеком». Именно Конюхов несёт немалую долю ответственности за популяризацию теории о шарообразности Земли и возможности совершить вокруг неё путешествие, считает Лоза. Отдельному разгрому он подверг путешествие Фёдора Конюхова через Атлантический океан на весельной лодке: по его мнению, путешественник украл эту идею у самого Лозы, позаимствовав её из его знаменитого шлягера «Плот».

– Ну что он, этот Конюхов, сделал? – негодовал Лоза в эфире телеканала. – На маленьком плоту, причём, заметьте, безо всяких вёсел, я придумал плавать задолго до него. Он там якобы где-то путешествует, но знаток Подмосковья сразу узнает, что большинство его видеороликов якобы с Южного полюса сняты в декабре в Красногорске. Чем тут хвастать? Только инфоповоды создаёт на пустом месте да распространяет мракобесие о форме Земли.

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