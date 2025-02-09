 

Соцопрос: 76 процентов потребителей кокаина в США отказались бы от него, если бы узнали о его латиноамериканском происхождении

09.02.2025, 13:33, Разное
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Статистическая служба США опубликовала результаты социологических исследований среди бездомных наркопотребителей на улицах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и других крупных городов.

Выяснилось, что подавляющее большинство из них патриотично настроены и готовы полностью отказаться от употребления наркотиков, производимых в странах Латинской Америки.

Ведомство проводило исследования после заявлений президента Колумбии Густаво Петро о том, что якобы единственная причина запрета кокаина во всём мире – то, что этот наркотик производят в его стране. Изначально тезис Петро был воспринят скептически, однако опросы общественного мнения подтвердили – наркопотребители резко негативно настроены к кокаину латиноамериканского происхождения. 76% опрошенных заявили, что готовы бросить нюхать импортный кокаин, а 92% выразили готовность платить больше за отечественный продукт.

– Все результаты переданы в Конгресс и Белый дом, – говорит глава статслужбы Роберт Миллиган. – Думаю, они отреагируют соответствующим образом. Сегодня США полностью зависят от импорта кокаина и ряда других наркотиков из стран Латинской Америки, что неприемлемо с точки зрения национальной безопасности. Наши граждане готовы платить больше и покупать американское. Выводы очевидны.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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