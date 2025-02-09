 

Инженеры ВВС США собрали новый F-35 из двух списанных самолетов

09.02.2025, 11:05, Разное
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В ВВС США произошло весьма неординарное событие: группа техников 338-го истребительного полка совместно с Объединенным управлением программы F-35 и компанией Lockheed Martin на базе ВВС Хилл (штат Юта) собрали истребитель F-35 из двух ранее потерпевших аварию и списанных самолетов. У одного из них в 2020 году сломалась передняя стойка шасси, а у другого в 2014 году загорелся двигатель.

Гибрид получил имя «Франкенберд». На его создание ушел год, а ремонтно-восстановительные работы обошлись, по меркам Пентагона, чуть ли не даром — $6 млн, если учесть, что серийный F-35 стоит более $80 млн.

Техники ВВС выполнили колоссальный объем работ — заново подключили проводку, реконструировали кабину и авионику, заново нанесли стелс-покрытие, переустановили шасси и органы управления.

После успешных наземных испытаний и летных проверок восстановленная машина была отправлена на один из заводов Lockheed Martin для сертификации, после чего вернется на свою базу в 338-е истребительное крыло в качестве полноценной боевой единицы.

Источник &#8212 Air Force


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