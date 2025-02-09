Джордж Сорос будет судиться с 7 тысячами НКО по всему миру с требованием вернуть деньги

Американский миллиардер-филантроп Джордж Сорос обратился в окружной суд штата Нью-Йорк с иском к 7 тысячам некоммерческим организациям, фондам гуманитарной помощи и независимым СМИ, которые много лет спонсировал.

Сорос объясняет это тем, что они не справились со своей миссией и бездарно потратили его гранты.

Как утверждается в иске, фонд Сороса и связанные с ним структуры с 1990-х годов «финансировали деятельность множества СМИ и других организаций для продвижения демократии и экстремизма по всему миру». Как правило, параллельно с этим НКО получали финансирование от USAID. Однако за много лет им так и не удалось достичь тех целей, которые перед ними ставил Сорос, а именно – свергнуть режимы в России, Китае и Туркмении, довести долю представителей экстремистской организации ЛГБТ (запрещена в РФ) до 30 процентов, и передать в руки Сороса и его людей основные рычаги власти в этих странах. После публикации расследования DOGE об их деятельности Сорос пришёл к выводу, что его обманули. Общая сумма исков за 30 лет с учётом процентов составляет порядка $900 млрд долларов.

– Я иногда недоедал, питался в Макдональдсе и не включал батарею лишний раз, чтобы им помогать, – говорит Сорос. – Я думал, что они отдаются своему делу с тем же самопожертвованием. Теперь все эти якобы борцы с коррупцией сами пилили мои гранты вместо того, чтобы работать. Они мне всё вернут до самой копейки и с процентами по ставке ЦБ тех стран, в которых должны были менять режимы.

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