Мнение: Печальная история Таллинского порта

В 19-м веке Россия, как и сейчас, была страной возможностей. Немец Якоб Беккер в свои тридцать с небольшим лет приехал из Германии в Петербург, открыл у нас фортепианную мастерскую, и вскоре стал крупным производителем знаменитых фортепиано. Позже его родственники построили в русском Таллине (тогда он назывался Ревель) мощный и современный судостроительный завод.

Во время Первой мировой войны в России произошли две революции, которые позволили немцам серьёзно улучшить положение на фронте. Наши попытались вывезти оборудование судостроительного завода в Новороссийск, однако эстонцы насыпали песок в подшипники поезда, на выезде из Таллина подшипники загорелись, и, цитирую с сайта порта, «весь поезд, полный сокровищ фабрики Беккер, остался в Эстонии» (ссылка).

После обретения Эстонией независимости завод полностью встал, а порт переориентировался на экспорт свиного бекона с местной бойни. Также через порт эстонцы продавали круглый лес и нефть. В 1935 году оставшийся от русских фабрикантов кран-исполин в присутствии большой толпы был подпилен и обрушен. К 1939 году в порту были зарегистрированы всего восемь кораблей: 4 весельных лодки, 2 парусных судна и 2 моторных лодки.

Дальше Эстония вошла в состав СССР, после чего партия начала развивать местную промышленность. Конкретно в строительство глубоководного Новоталлинского порта в 1988 году советская власть вбухала несколько миллиардов тогдашних долларов — огромную даже для СССР, а для маленькой Эстонии — просто астрономическую сумму. За эти деньги можно было бы построить, например, три новых АвтоВАЗа. Для сравнения, весь ВВП Эстонии в 1993 году составил всего лишь 4 млрд долларов (ссылка) — если бы Эстония строила глубоководный порт за свой счёт, стройка напрягала бы все силы эстонского бюджета на протяжении 30-50 лет.

В 1991 году СССР распался, и власти Эстонии по известным причинам немедленно заняли оплачиваемую позицию принципиальных противников России — противников, готовых вредить нам даже в ущерб своей стране.

Примерно до конца нулевых годов у порта Таллина всё было нормально — риторика властей не мешала докерам обрабатывать русские грузы, так что грузооборот держался на уровне 30-40 млн тонн. Так-то эстонцы нормальные ребята, работящие: им только политикой заниматься категорически нельзя.

Дальше, однако, власти в Прибалтике окончательно пошли вразнос, а Россия тем временем достроила и вывела на хорошую мощность порт в Усть-Луге. Грузооборот Таллинского порта говорит сам за себя (1, 2, 3):

— 2011: 36,5 млн тонн

<…>

— 2022: 17,8 млн тонн

— 2023: 12,6 млн тонн

— 2024: 13,0 млн тонн

Теперь посмотрим на карту. Если вы путаетесь, где какой лимитроф расположен, вот вам мнемоническое правило: при путешествии с севера на юг длина названий стран Балтии уменьшается:

— Финляндия: 9 букв

— Эстония: 7 букв

— Латвия: 6 букв

— Литва: 5 букв

Как видите, Эстония припёрта к Балтийскому морю Латвией и Россией. В Латвию грузы через Таллин не пойдут, так как у Латвии есть свои прозябающие порты. В Россию — тоже, так как эстонские элиты слишком твёрдо придерживаются «европейского пути», и так как Россия уже обустроила Усть-Лугу (200 км на восток от Таллина).

Ещё в 2011 грузооборот Усть-Луги был в полтора раза ниже, чем у Таллина, а уже в 2024 — в 10 раз выше (135 млн тонн в Усть-Луге против 13 млн тонн в Таллинском порту, ссылка).

Следовательно, Эстонии остаётся рассчитывать только на свои собственные грузы. И если щедро предположить, что каждый эстонец сгенерирует по 10 тонн морского импорта-экспорта в год, мы обнаружим, что вот эти 13 млн тонн в Таллинском порту — это потолок, причём даже не для порта Таллина, а для всех многочисленных портов Эстонии в целом.

Мораль из всего этого вытекает следующая: подкупать окраины деньгами — плохая практика. Чтобы империя была прочной, и чтобы потенциальные лимитрофы не смотрели на центр империи свысока, надо в первую и во вторую очередь развивать именно метрополию. Если бы советские генсеки вбухали те миллиарды долларов не в Таллинский порт, а в Ленинградский, у нас было бы и больше денег, и лучше отношения с Эстонией. А если бы советские вожди с генсеками вкладывались в первую очередь в РСФСР, вместо того чтобы закармливать национальные окраины за счёт русских, то как знать: может быть, Советский Союз и не развалился бы тогда в 1991 году.