Приложение «Мой донос» переименуют в «Я – информатор»

В правительстве объявили о решении провести полный ребрендинг сервиса «Мой донос», позволяющего сообщить о предполагаемом нарушении закона.

Отныне сайт и мобильное приложение будут называться «Я – информатор», а на его логотипе изобразят человека в плаще, на плечах которого держится вся Россия. Сервис решили переименовать в связи с «откровенно негативными» коннотациями предыдущего названия.

– Популярность приложения растёт с каждым годом, но вместе с тем появляется всё больше вопросов, почему оно так называется, – поясняет участник рабочей группы по содействию добровольному информированию. – Некоторые даже ассоциируют с [Сергеем] Довлатовым*, шутят про четыре миллиона. К их сведению – сервис давно перешагнул эту отметку, если мы говорим о числе обработанных обращений.

Согласно новой концепции, пользователи «Моего доноса» теперь не доносят, а информируют, тем самым выполняя важнейшую социальную функцию и защищая закон и порядок. В материалах, касающихся ребрендинга, содержится слоган «Добровольный информатор – герой нашего времени». Активного пользователя программы рекомендовано изображать в виде высокого голубоглазого блондина с развитой мускулатурой и выраженным чувством гражданственности.

* Внесён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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