Мнение «аналитика»: О росте зарплат в России… Миф или реальность?

Российские власти уже открыто говорят, что русские люди слишком много зарабатывать стали. Мол, средние #зарплаты так растут, так растут — хвала Путину! — так хорошо, в общем, растут, что от этого уже становится плохо. Экономике. Например, #инфляция тоже растёт. И курс доллара. И пессимизм.

С другой стороны, люди живо интересуются, где же такие зарплаты водятся. Потому что, как выяснилось, даже курьеры — новая российская элита — не получают столько, сколько пишут про них СМИ. А как у всех — в разы меньше.

И вот о средних зарплатах чертовски верна избитая банальность про маленькую ложь, большую ложь и статистику. Но не в том смысле, как принято думать, намекая на «зарплату Абрамовича». Олигархи у нас обычно зарплат не получают, а трудятся олигархами забесплатно. У них другой источник доходов.

Короче, всё очень интересно с оплатой труда в России.

Во-первых, официально работающие стали работать заметно больше за последние годы. «В целом более трети российских работников (34,7%) работали в 2022 г. свыше 8 часов в день, то есть переработки являлись для них нормой, — говорится в исследовании Института социологии РАН. — В абсолютном выражении медианная заработная плата у таких работников в среднем выше по сравнению с большей частью работающих россиян. Однако выигрыш от их переработок иллюзорен. В 2022 г. он составлял менее 8%, при том, что разница в продолжительности их рабочего дня со средним ее показателем по работающим достигала 29,2%». По сути, переработки не конвертируются в заработки.

Во-вторых, ситуация намного хуже в неформальном секторе, который плохо покрывается статистикой. «Самые низкооплачиваемые рабочие места, независимо от их профессиональной позиции, занимают работники с неформальной постоянной занятостью: в конце 2022 г. половина работников такой категории получала не более 147,33 руб./час (при 178,13 руб./час среди работающих в целом), что составляло менее 80% от медианного уровня зарплат в их типах поселений», — говорится в Мониторинге экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2022 год. Ну, 147,33 руб./час — это всего 1178 руб. за 8-часовой день. При средних 22 рабочих днях – 29 тыс. руб. в месяц. Уровень работы «за еду». А таких может быть от трети до половины всех занятых в экономике. И их #статистика почти не видит.

В-третьих, есть совершенно объективная картина. По расчётам Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, идёт устойчивое сокращение доли оплаты труда в структуре ВВП России.

Притом что в 2023 г. зафиксированы рекордные показатели численности занятых: 73,6 млн чел. Это максимум с 2017 года. Для сравнения, в 2010 году занятых было менее 70 млн чел. Но при этом в 2011 году доля ФОТ в ВВП была 50%, а к 2024 году она упала до 40%. Если переводить это в цифры, то «недоплата» составила около 20 трлн рублей в терминах ВВП 2024 года. Или, если делить на всех занятых поровну, по 25 тыс. руб. в месяц каждому.

Интересно, и кто же положил в карман эту «разницу»?

Ну и вообще — если мы видим снижение доли оплаты труда в ВВП, но при этом идёт рост средней заработной платы, это может быть как раз из-за того, что у руководителей прирост окладов и бонусов гораздо выше, чем у рядовых работников. А руководители это повышение «заработали»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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