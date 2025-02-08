Мнение: Выдворение нелегалов из России, блокировка мошенников и сложная жизнь комиков-релокантов

1. Совпадение это, или нет, но мы тоже — вслед за Дональдом Трампом — приняли жёсткие меры по выдворению из России нелегальных мигрантов. На днях изменения вступили в действие, теперь нелегалам станет сложнее. Цитирую (ссылка):



Полицейские получат право выдворять мигрантов

С 5 февраля вступает в силу закон, наделяющий полицейских правом выдворения нелегальных мигрантов. Раньше такими полномочиями обладал только суд. По этому же закону оказание мигрантам запрещенных законом услуг, таких как оформление поддельных документов или незаконная регистрация, предусмотрен штраф. Для граждан (в том числе иностранных) его размер составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 35 до 50 тысяч, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч.

Нелегалам запретят вступать в брак, покупать недвижимость и водить машину

Еще один закон, вступающий в силу 5 февраля, вводит для нелегалов запреты на заключение браков, регистрацию бизнеса, покупку недвижимости и автомобилей, получение водительских прав и возможность пользоваться ими, а также на открытие банковских счетов или перевода денег. Кроме того, нарушителям миграционного законодательства запретят выезжать за пределы определенного региона или муниципалитета. При этом иностранные граждане, подлежащие высылке, будут включаться в специальный реестр.

Тут, конечно, журналисты поленились расписать подробнее, так что разгорячённый иностранной пропагандой народ снова начнёт возмущаться: «почему такой маленький штраф, всего 2 тысячи рублей за незаконную регистрацию нелегалов». В реальности у нас есть статья 322 УК РФ: «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации… наказывается… штрафом от 100 тысяч… либо принудительными работами… либо лишением свободы на срок до пяти лет».

2. Кстати, об иностранцах. Телефонные мошенники «достучались до небес» — теперь они официально стали одной из главных проблем России. Не такой важной проблемой, как демография, но всё же достаточно важной, чтобы эту проблему начали энергично решать. Наш Президент поручил к середине текущего года «разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории [понятно какой страны] и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий» (ссылка).

Надеюсь, телефонных мошенников прижучат: полностью решить проблему навряд ли возможно, а вот вынудить мошенников переключиться на заработки в более близких им Европе и США — вполне. Мне рассказали на днях, что в Москве перестали угонять автомобили: крадут только в единичных случаях, какие-нибудь коллекционные модели на заказ. Камер везде понаставили, угонщикам стало слишком сложно. Угонщики не исчезли, они мигрировали в Ростов-на-Дону и некоторые другие регионы, однако конкретно для москвичей проблема временно решена.

Я пишу «временно», так как соревнование брони и снаряда редко заканчивается безусловной победой одной из сторон. От камер, к примеру, пока что можно спрятаться, надев маску на лицо: технологии распознавания людей по походке уже существуют, но за пределами Китая ещё широко не применяются. Спрятать машину сложнее, так как маршрут угнанного авто сейчас легко отследить до любой точки, однако и здесь, уверен, киберкриминал что-нибудь в итоге измыслит.

3. Уехавшие на Запад комики-иноагенты продолжают ныть, жалуясь на упавшие доходы (ссылка).

Как я всегда говорил и говорю, Россия – страна возможностей. В странах Запада возможностей существенно меньше, особенно для шутника, который плохо понимает местную культуру и с ошибками говорит на местном языке.

Если бы иноагенты (и потенциальные иноагенты) заранее сели и подумали, они бы поняли, что прыгать с разбега на грабли — плохая идея. Однако они или поленились подумать, или просчитались. Терпимая ошибка для обычного человека, но фатальная для высокомерного оппозиционера, который рассказывает нам, как «на самом деле» нужно управлять страной.