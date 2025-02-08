 

Дональд Трамп убедил Си Цзиньпина принять на перевоспитание два миллиона палестинцев

08.02.2025, 15:13, Разное
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Соединённые Штаты отменяют запретительные пошлины на китайские товары после того как председатель КНР согласился с предложением президента США о размещении в центрах перевоспитания Синцзян-Уйгурского автономного округа двух миллионов арабских жителей Газы, Иудеи и Самарии.

С инициативой о переселении палестинцев из разрушенной Газы Дональд Трамп выступил вскоре после своей инаугурации, однако ни одна страна мира не соглашалась принять столь беспокойный контингент. Представители Трампа вели публичную дискуссию об этом с Египтом, Иорданией, Индонезией и даже Сомали, однако реальные переговоры негласно шли с Китаем.

– Не понимаю, почему председатель Си так долго упирался. Это сделка «win-win». Израиль и США разрубают гордиев узел палестинской проблемы, а Китай получает деньги для сохранения центров перевоспитания уйгуров, которые, скажем прямо, переживали не лучшие времена из-за нехватки спецконтингента. Уйгуры уже в основном перевоспитаны, насколько я слышал, – заявил спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Точные даты перемещения палестинцев на перевоспитание не сообщаются, однако в пригородах Урумчи уже начались инспекции воспитательных центров – проверяется количество свободных мест, исправность инженерных систем безопасности, чистота кухонь, наличие учебников китайского языка и цитатников Мао на арабском. Мест понадобится много – на перевоспитание отправится не только население Газы, но и часть жителей Западного берега реки Иордан.

Китайская сторона уже заверила ООН и другие международные организации в том, что гарантирует соблюдение прав человека в соответствии с принятыми в стране стандартами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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