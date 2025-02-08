 

В храмах РПЦ пройдёт федеральный молебен против повышения ключевой ставки

08.02.2025, 13:33, Разное
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В воскресенье, 9 февраля, во всех приходах Русской православной церкви состоится коллективный молебен за изменение кредитно-денежной политики Центрального банка – миллионы верующих будут молиться, чтобы регулятор на ближайшем заседании не поднял ключевую ставку.

– Мы считаем, что нынешний уровень ставки запредельный и её надо снижать. К сожалению, ЦБ нас не слышит, поэтому остаётся только взывать к Господу, – сказал глава департамента имущественных связей РПЦ митрополит Филипп (Делягин).

Если же регулятор не прислушается к требованиям РПЦ и её паствы, то на руководство финансового регулятора могут быть наложены взыскания – епитимьи, публичное обличение, а в случае «откровенного неуважения» рассмотрят вопрос об анафеме.

Фондовой рынок положительно отреагировал на инициативу церкви – индекс Мосбиржи вырос 7 февраля сразу на 15 процентов. Как пишут «Ведомости», вряд ли теперь регулятор рискнёт поднят ставку, поэтому в ближайшее время кредитно-денежная политика в России «будет существенно скорректирована».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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