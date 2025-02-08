 

Шесть яиц в неделю снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 29 процентов

08.02.2025, 11:15, Разное
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Исследование, проведенное учеными из Университета Монаша, побудило Американскую кардиологическую ассоциацию пересмотреть прежние рекомендации относительно употребления яиц. Так, было опровергнуто утверждение, что данный продукт вреден для людей с высоким уровнем холестерина. Как минимум, среди тех, кто на регулярной основе употребляет яйца, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 27-29 % ниже, чем у тех, кто отказался от этого продукта.

Выводы сделаны на основе статистических данных, которые собирались в рамках исследования ASPREE на протяжении шести лет. В нем приняли участие 8756 американцев и австралийцев старше 70 лет. Помимо рациона также учитывались и другие социально-демографические и клинические параметры. Цель исследования – установить зависимости между различными факторами и риском смертности от проблем с сердцем и сосудами.

Оказалось, что у любителей яичницы на 17 % меньше риск погибнуть от любого недуга, чем у тех, кто не ест яйца вообще. Кроме онкологических заболеваний. Для болезней сердечно-сосудистой системы этот показатель варьируется от 27 % до 44%, в зависимости от того, с кем сравнивать. Многие люди едят яйца время от времени, поэтому оценить влияние этого продукта на протекание болезней затруднительно.

Общий вывод таков: поскольку яйца является ценным источником белка и многих полезных веществ, а еще это доступная и легкоусвояемая пища, их рекомендуют пожилым людям. При повышенном уровне холестерина достаточно съедать шесть яиц в неделю, при нормальном уровне – по 1-2 яйца в день.Источник &#8212 Monash University


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