Шесть яиц в неделю снижают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 29 процентов

Исследование, проведенное учеными из Университета Монаша, побудило Американскую кардиологическую ассоциацию пересмотреть прежние рекомендации относительно употребления яиц. Так, было опровергнуто утверждение, что данный продукт вреден для людей с высоким уровнем холестерина. Как минимум, среди тех, кто на регулярной основе употребляет яйца, риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 27-29 % ниже, чем у тех, кто отказался от этого продукта.

Выводы сделаны на основе статистических данных, которые собирались в рамках исследования ASPREE на протяжении шести лет. В нем приняли участие 8756 американцев и австралийцев старше 70 лет. Помимо рациона также учитывались и другие социально-демографические и клинические параметры. Цель исследования – установить зависимости между различными факторами и риском смертности от проблем с сердцем и сосудами.

Оказалось, что у любителей яичницы на 17 % меньше риск погибнуть от любого недуга, чем у тех, кто не ест яйца вообще. Кроме онкологических заболеваний. Для болезней сердечно-сосудистой системы этот показатель варьируется от 27 % до 44%, в зависимости от того, с кем сравнивать. Многие люди едят яйца время от времени, поэтому оценить влияние этого продукта на протекание болезней затруднительно.

Общий вывод таков: поскольку яйца является ценным источником белка и многих полезных веществ, а еще это доступная и легкоусвояемая пища, их рекомендуют пожилым людям. При повышенном уровне холестерина достаточно съедать шесть яиц в неделю, при нормальном уровне – по 1-2 яйца в день.Источник — Monash University