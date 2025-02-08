Мнение «аналитика»: О планах Путина… К чему готовиться в 2025-м?

Похоже, «туман войны» начинает быстро проясняться. По крайней мере, для лучших в мире западных разведок многое прежде тайное становится уже явным. А поскольку западные политики органически не умеют держать полученные от них секретные сведения в тайне, кое-что становится понятным и обыкновенному обывателю.

Немецкий канцлер Олаф Шольц явно получил свежие оперативные данные от BND плюс по линии #НАТО ещё кое-что. И это всё вселило в него глубокую тревогу, которой он незамедлительно поделился.

Олаф Шольц увидел «угрозу» для Гренландии со стороны… Москвы и призвал усилить присутствие НАТО на острове.

«Границы нельзя изменять силой. Этот принцип должен применяться ко всем, — сказал пока ещё канцлер в интервью RND. — Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым #Китай и #Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии».

Канцлер призвал «держать спину прямо и говорить ясно, когда бросается вызов такому небольшому государству, как Дания». При этом он ничего не сказал, кто открыто бросил вызов территориальной целостности королевства, назвав Гренландию будущим штатом #США. Напротив, он отметил необходимость сохранять хорошие отношения с Америкой как с «самым важным союзником».

Ну, то есть, всё ясно. «Границы нельзя изменять силой»… никому, кроме НАТО — см. прецедент отделения Косово от Сербии. Желание нынешнего главы Белого дома присоединить Гренландию к Штатам — это не вызов международной безопасности, а судоходство в арктических водах России, за которой стоит Китай и его желание снизить логистические издержки в торговле с Европой — угроза датскому острову. (Л) — логика!

Олаф Шольц активно бредит?

Или всё же получил секретные данные разведки о планах Путина и Си и теперь готовит западное общественное мнение к «непростым решениям»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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