 

Оскорблявшим Трампа гражданам Украины начали приходить штрафы

08.02.2025, 9:33, Разное
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Украинцы начали массово публиковать в социальных сетях судебные решения о наложении на них штрафов за «публичную клевету на лидеров государств-партнёров».

Оказалось, что МВД Украины уже год отслеживает все негативные посты в социальных сетях о лидерах стран НАТО с помощью искусственного интеллекта.

– Если кто-то думает, что наших союзников можно безнаказанно оскорблять – он глубоко заблуждается. Пока мы штрафуем только за клевету на уважаемого господина Дональда Трампа, но скоро список будет расширен, – сказал замглавы киберполиции Украины Тарас Педалевский.

Размер штрафа за клевету на президента США составляет от 5 до 10 тысяч гривен (от 12 до 24 тысяч рублей по курсу ЦБ на 5 февраля) за каждую оскорбительную публикацию. Один из жителей Полтавы получил счёт сразу на 850 тысяч гривен – 45-летний мужчина летом 2024 года каждый день призывал американцев «не поддерживать деспота и марионетку Москву – Дональда Трампа».

По данным авторитетного Telegram-канала «Легитимный», всего МВД Украины планирует оштрафовать порядка 300 тысяч нарушителей, а общий размер штрафов может составить не менее 500 миллионов гривен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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